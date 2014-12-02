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Sağlık

Genetiğe özel kırışıklık kremi

Elde edilen verilerle geliştirilecek kişiye özel krem, en etkili yaşlanma önleyici yöntem olacak

02 Aralık 2014 09:54

İngiliz Geneu isimli araştırma şirketinin geliştirdiği yeni bir kırışıklık kreminin ‘kişinin genetik yapısına uygun bir bakım’ sağlayarak devrim yaratacağı iddia edildi.

Birce Bora’nın Hürriyet’teki haberine göre, Londra merkezli şirketten uzmanlar krem satılmadan önce kullanıcının sadece 30 dakikada sonuçlanan bir gen testinden geçirileceğini belirtti.

Testle kişilerin vücutlarının cildin genç kalmasını sağlayan kolojen proteinini ne oranda ürettiğinin görüleceği söylendi.

Elde edilen verilerle geliştirilecek kişiye özel krem, en etkili yaşlanma önleyici yöntem olacak.

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