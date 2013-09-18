Generalin oğluna tüfekli pusu kurulmuş

Tümgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan’ın oğlu Göktuğ Demiraslan ile kız arkadaşı Elena Radiskova'nın oturdukları site girişindeki ağaçların arasında saklanan saldırgan tarafından bir metreye kadar yaklaşmasından sonra otomatik av tüfeğiyle ateş açılarak öldürüldü

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un aberine göre, site girişindeki ağaçların arasında saklanan saldırgan, Demiraslan ve Radiskova’nın bir metreye kadar yaklaşmasından sonra otomatik av tüfeğiyle ateş açtı. Yakın mesafeden 5 el ateş eden saldırgan, Demiraslan ve Radiskova’nın yere düşmesinden sonra yanlarına gitti. Saldırgan, yaralı bir şekilde yerde yatan Demiraslan ve Radiskova’nın kafalarına da birer el ateş etti. Demiraslan ve Radiskova’nın kafatasları parçalandı. Silah seslerinden sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çok geniş bir alana yayılan kafatası parçalarını topladı. Sabah saatlerinde Demiraslan’ın kafatası parçası 30 metre uzaklıkta bulundu. Demiraslan ve Radiskova’nın cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Adli Tıp’a gelerek bilgi alan Tümgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan’ın oldukça bitkin olduğu gözlendi.

Saldırgan kamerada

Cinayet büro dedektiflerinin sır cinayeti çözmek için bölgedeki güvenlik kameraları üzerinde yaptıkları incelemede 25-30 yaşlarındaki bir erkeğin site önünden hızla kaçarken görüldüğü belirlendi. Dedektifler, “Katil, ölenleri tanıyan biri. Cinayet planlanmış” dediler.