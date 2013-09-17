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Yaşam

Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın oğlu silahlı saldırı sonucu öldü

Ankara'da Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve arkadaşı, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Demirarslan’ın TÜBİTAK’ta çalıştığı öğrenildi.

17 Eylül 2013 14:49

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın oğlu olan 24 yaşındaki Göktuğ Demirarslan Etimesgut ilçesinde  saat 23.00 sıralarında evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

TÜBİTAK’ta çalışan Demirarslan ve Fransız kız arkadaşı Elena Radckova Zanlının açtığı 7 el ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silah seslerini duyan site sakinleri polise haber verdi. Polis ekipleriyle birlikte olay yerine ilk yardım ekipleri de geldi.

Saldırıyı gerçekleştirmek için sitede beklediği öğrenilen zanlı, olayın ardından otomobile binerek kaçtı.

Cenazeler Adli Tıp’a kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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