Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın oğlu silahlı saldırı sonucu öldü

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın oğlu olan 24 yaşındaki Göktuğ Demirarslan Etimesgut ilçesinde saat 23.00 sıralarında evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.
TÜBİTAK’ta çalışan Demirarslan ve Fransız kız arkadaşı Elena Radckova Zanlının açtığı 7 el ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Silah seslerini duyan site sakinleri polise haber verdi. Polis ekipleriyle birlikte olay yerine ilk yardım ekipleri de geldi.
Saldırıyı gerçekleştirmek için sitede beklediği öğrenilen zanlı, olayın ardından otomobile binerek kaçtı.
Cenazeler Adli Tıp’a kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.