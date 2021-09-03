General Motors, çip krizi nedeniyle birçok fabrikasında üretime ara verdi

General Motors, çip krizi nedeniyle eylül ayında Kuzey Amerika tesislerinin çoğunda üretimi durduracağını duyurdu.

Şirket, ABD'de dört, Meksika'da üç ve Kanada'da bir fabrika, sahaya bağlı olarak iki haftaya kadar kapanacak.

Chevrolet ve Cadillac gibi markaların sahibi olan GM, kapatmanın spor amaçlı araçları ve tam ve orta boy kamyonetleri de dahil olmak üzere en karlı araçlarından bazılarını etkileyeceğini söyledi.

Etkilenen tesisler arasında Indiana'daki Fort Wayne tesisi, Meksika'daki Silao tesisi ve Kanada'daki Cami Assembly fabrikası yer alıyor.

Bu haftanın başlarında Ford, eksiklik nedeniyle 6 Eylül'den itibaren kamyon üretimini azaltacağını ve Toyota Motor'un eylül ayı için küresel üretimi yüzde 40 oranında azaltacağını söyledi. Son olarak Tesla da Çin’deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.