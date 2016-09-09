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15 Temmuz Darbe Girişimi

Genelkurmay'daki 'Bahçe Gelişim Planlaması' belgesi Mehmet Dişli'nin odasında bulundu

Belgede bahçe ve bitkiler üzerinden darbe planlamasının şifrelendiği iddia ediliyor

09 Eylül 2016 13:17

Genelkurmay Başkanlığı’ndaki darbe girişiminin gerçekleştiği tarih için ''Kesilen ağaç köklerinin çıkarılması'' ifadesenin yer aldığı 'Bahçe Gelişim Planlaması' isimli belgenin TSK’dan ihraç edilen eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin odasında bulunduğu belirtildi.
AKP'li Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli'nin odasında bulunan belgede bahçe ve bitkiler üzerinden darbe planlamasının şifrelendiği iddia ediliyor.

 

 

Planlama bilgisi yok 

 

Milliyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen’in koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, “Bahçe Gelişim Planlaması” başlıklı planın, soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında bulunan, TSK’dan ihraç edilen eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli’nin odasında bulunduğu öğrenildi. 

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilk bakışta bir bahçede yapılması tasarlanan işlerin planlandığı izlenimi veren belgeye ilişkin Genelkurmay yetkililerinden sözlü bilgi alındı. Genelkurmay Başkanlığı'nda böyle bir planlamanın yapıldığına dair bilgi olmadığı belirtildi. Belgenin darbe girişimine ilişkin şifreli bir darbe planı olup olmadığını araştıran savcılığın, üzeri kırmızı ile çizilen bölümlerin darbe girişiminin tamamlanmış bölümleri olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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