Genelkurmay'da bulunan 'bahçe gelişim planlaması' darbe girişiminin şifreleri mi?

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmada çarpıcı bir belgeye ulaşıldı. 2016 Nisan-2017 Nisan arasında yapılacak planlamaların yer aldığı belgenin başlığı ise ‘Bahçe Gelişim Planlaması’

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında darbeye karıştığı iddia edilen generallerin de aralarında bulunduğu şüpheli subayların odalarında ve Genelkurmay Başkanlığı karargâhında aramalar yapılmıştı.

Aramalarda ele geçirilen dijital ve delillerle ilgili inceleme sürerken, karargâhta yapılan aramada çok çarpıcı bir belgenin ele geçirildiği ortaya çıktı.

14 maddeden oluşuyor

Milliyet’ten Türker Karapınar’ın haberine göre, ‘Bahçe Gelişim Planlaması’ başlıklı, bilgisayarda yazılıp bir çıktısının alındığı anlaşılan belgenin 14 maddeden oluştuğu öğrenildi. 2016 Nisan-2017 Nisan arasında yapılacak planlamaların yer aldığı belgenin şu şekilde olduğu öğrenildi:

1. Temizlik ve budamanın tamamlanması (Nisan-Mayıs 2016)

2. Duvar-tel örgü ve kapı yapılması (Haziran-2016)

3. Kesilen ağaç köklerinin çıkarılması (Temmuz-2016)

4. Bahçenin düzeltilmesi, çukurların iyi toprakla doldurulması (Ağustos-2016)

5. Sürme ve fidan dikimine hazırlama (her iki taraf) (Ağustos-2016)

6. Ev projesi çizimi, yerinin tespiti (Eylül-2016)

7. Artezyen çıkarılması (Ekim-2016)

8. Ağaç dikimi ((Kasım-2016)

9. Yabani ağaçların aşılaması (Şubat-2017)

10. Budama yapılması (Şubat-2017)

11. Enginar dikimi (Şubat-2017)

12. Damlama sulama sistemi kurulması (Mart-2017)

13. Ağaç dikimi (Mart-2017)

14. Yaban çileği/böğürtlen/ahududu dikimi (Nisan-2017)

3 ay tamamlanmış

Belgede, 15 Temmuz darbe girişiminden önceki Nisan-Mayıs 2016 ile Haziran 2016’daki planlamaların üzerinin kırmızı kalemle çizildiği görüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı Temmuz 2016’da ise ‘kesilen ağaç köklerinin çıkarılması’nın yazıldığı görüldü.

Savcılık kaynakları, belgenin ilk bakışta bir bağ, bahçe evinin yapımı ya da bir arazide yapılması tasarlanan işlerin planlandığı izlenimi verdiğini, ancak belge ile ilgili Genelkurmay yetkililerinden sözlü bilgi alındığını, bu kapsamda Genelkurmay’da böyle bir planlamanın yapıldığına dair bir bilgi olmadığının açığa çıktığını bildirdi.

Belgenin, 15 Temmuz’la ilgili şifreli bir darbe planı olup olmadığını araştıran savcılığın, üzeri kırmızı ile çizilen bölümlerin darbe girişiminin tamamlanmış bölümleri olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.