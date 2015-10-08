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Genelkurmay: Yunan savaş uçakları, Türk jetlerini taciz etti

Ege Keşif görevindeki iki F-16'ya Yunanistan’a ait iki F-16 tarafından radar kilidi 2 dakika 13 saniye muhafaza edilerek tacizde bulunuldu

08 Ekim 2015 23:05

Genelkurmay Başkanlığı, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan iki F-16 ile 'Ege Keşif' görevindeki uçakların Yunanistan'a ait F-16'larca taciz edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 6 F-16 ile Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

Görev esnasında, 2 uçağa, Yunanistan’a ait iki F-16 tarafından radar kilidi 2 dakika 13 saniye muhafaza edilerek tacizde bulunuldu. Ege Keşif görevindeki iki F-16 da Yunanistan’a ait 2 F-16 tarafından bin feet teşhis mesafesinden daha fazla yaklaşılarak taciz edildi.

 

 

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