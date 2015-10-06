Genelkurmay Başkanı Akar, "Şehirde asker olmamalı" mı dedi?

PKK’nın şehir yapılanmalarıyla mücadalede aktif rol alması istenen askerden, hükümete olumsuz yanıt verildiği iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, "Genelkurmay Başkanı Akar, 'Askerin şehirlerde operasyonlara girmesinin doğru olmadığını' bizzat ifade etti."

Gazetenin haberinde, "Son olarak geçen hafta Silvan’da tankların da görülmesiyle askerlerin de şehir merkezlerine girmesi, 7 Haziran seçimleri sonrası güneydoğuda başlayan çatışma ve operasyon sürecinin yeni bir aşamaya geçmesi olarak değerlendirildi" denildi.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Ankara’da, bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, olumsuz bir durum ve sonuç yaratacağı kaygısıyla askerin şehre girmesine karşı bir yaklaşım içinde olduğu konuşuluyor.

Hükümetin Suruç katliamı ve PKK’nin saldırılarının ardından “Çözüm sürecini buzdolabına” kaldırarak güvenlikçi politikalara dönmesiyle yaşanan çatışma sürecinde son günlerde yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. 7 Haziran sonrası, iki yıldır çözüm süreci kapsamında hükümetin siyasi talimatıyla bölgeden ve özellikle şehirlerden çekilen asker, yeniden güneydoğuda görevlendirilmeye başlanmıştı. Hatta askerler, hükümetten gelen “PKK çözüm sürecinin bölgeye silah yığınağı yapmak için kullanmış. Kamu görevlileri görevlerini yapmamış” türü açıklamaları karşısında “Biz o dönemde de operasyonlar için izin istedik. Ancak siyasi irade izin vermedi” şeklinde bir savunma içine girmek zorunda kaldı.

Ve şehirdeki o tank

Askerin şehirlerdeki operasyonların dışında kalma haline son verilmesi olarak da yorumlanan tank görüntülerinin en önemlisi geçen hafta Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşandı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve PKK’lilerle çatışmaların yaşandığı operasyonlar ilk kez tank desteğiyle yapıldı. Daha önce de tank görüntüleri olmasına karşın Silvan’da tanklar bizzat operasyonlarda yer aldı. Bu operasyon nedeniyle ilk kez bir şehir merkezinde tank görüntüsü ortaya çıkarken, askerin de sivil şehir merkezlerindeki operasyonlarda görünürlüğü gerçekleşti. Bu nedenle şehirlerde yaşanan çatışma sürecinin boyutunun büyüyüp askerlerin de dahil olduğu değerlendirildi.

Akar konuştu

Bu tartışmaların arasında, bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın şehirdeki tank ve başka bazı görüntülerle askerin şehir merkezlerindeki çatışmaya girdiği izlenimi konusundaki yaklaşımı Ankara kulislerinde dile getirildi. Askeri çevrelerden edindiğiniz bilgilere göre Akar’ın askerin şehirde operasyonlarda yer almasından duyduğu rahatsızlığı şu şöyle dile getirdiği belirtiliyor:

“Asker şehir merkezlerindeki operasyonlarda olmamalı. Çünkü asker çok farklıdır. Askerin eğitimi ve yetiştirilmesi onun operasyonlardaki bakışının farklı olmasını sağlar. Askerin eğitimi, refleksleri, algılaması çok farklıdır. En önemlisi de askerin bir operasyon halinde hedef tanımları da farklıdır, hedef algılaması da. Asker doğası gereği operasyonlarda siviller gibi hareket etmez. Onun hedefleri vardır. Üstelik sivil vatandaşla sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle şehir merkezlerindeki operasyonlarda askerin yer alması doğru değildir. Şehir merkezlerindeki operasyonları polis ve jandarma yapmalıdır. Asker ancak şehir dışındaki operasyonlarda yer almalı.”

Bu yaklaşıma karşın hükümetin seçime doğru daha da artma eğilimi gösteren kent merkezlerindeki çatışmalarda askerin de yer alması görüşünde olduğu belirtiliyor.