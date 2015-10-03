Genelkurmay: PKK, Tunceli'de 2 askeri kaçırdı

Genelkurmay Başkanlığı Tunceli'de görev yapan 2 erin, yol kesen PKK'lılar tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Tunceli-Erzincan karayolunu Alacık Köyü yakınlarında dün kesen bir grup PKK'lı araçları durdurup içindekilere kimlik kontrolü yaptı. Acemi birliklerindeki eğitimlerini tamamlayan ve Erzincan ile Ağrı'daki birliklerine Tunceli üzerinden otobüsle giden erler Osmaniye nüfusuna kayıtlı A.K. ile Şanlıurfa nüfusuna M.A., teröristler tarafından otobüsten indirilerek dağlık almana götürüldü.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde 2 askerin kaçırılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölücü Terör örgütü mensubu teröristlerce Tunceli-Pülümür karayolu trafiğe kapatılarak sivil otobüsle dağıtım oldukları birliklerine seyahat eden iki er kaçırılmıştır" denildi.