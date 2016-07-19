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15 Temmuz Darbe Girişimi

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma devam ediyor

19 Temmuz 2016 22:49

15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu tutuklandı.

Darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan amiral ve generaller arasında yer alan Talu, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Cumhuriyet Savcısı, Talu'yu tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Talu, tutuklandı.

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Genelkurmaydarbeİlhan Talu

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