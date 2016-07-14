Genelkurmay, Erdoğan'ın diplomasını soran vatandaşı 'özel hayat' diyerek geri çevirdi!

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılanan bir yurttaş, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'na, ‘Erdoğan'ın askerlik şubesine sunduğu diplomayı' sordu. Genelkurmay bu talebi ‘özel hayat' gerekçesiyle reddetti.

Haberdar'dan Arzu Yıldız'ın haberine göre, Polatlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan Ahmet Davran, Genelkurmay Başkanlığı'na ‘Bilgi Edinme Kanunu' kapsamında başvurarak, Erdoğan'ın askerlik şubesine sunduğu diplomayı talep etti.

Topçu Kurmay Albay Cengiz Özgün imzası ile gönderilen cevabi yazıda, Erdoğan'ın askerlik şubesine sunduğu diploma konusunda bilgi talebinin reddedildiği belirtildi.

Ret gerekçesinde şöyle deldi: "Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır."

“Kabul edilemez”

Başvuruyu yapan Ahmet Davran, "Özal'ın, İnönü'nün tüm siyasetçilerin neredeyse askerlik şubesine sunduğu diplomaları, bilgileri paylaşıldı. Bu ret gerekçesi olarak kabul edilemez. Özel hayata dair bir bilgi olması hususu sadece geçiştirme amaçlıdır. Zira bahsedilen kişi sıradan biri değildir" dedi.