Demirtaş'tan Erdoğan'a 'kalifiye Suriyeli' tepkisi: Önce senin diplomanı çözseydik

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah Suriyelilere hükümetimizin ortak çalışmasıyla vatandaşlığı vereceğiz. Bunların içerisinde kalifiye insanlar var. Biz almayalım da İngiltere'ye Almanya'ya mı gitsin" açıklamasıyla ilgili olarak, "Karpuz seçer gibi Suriyeli seçecek. Sen Suriyeli'nin diplomasıyla uğraşacağına kendi diplomanla uğraşsaydın, onu çözseydik daha iyi olurdu" dedi.

Erdoğan'ın "Toprak şehit kanıyla yoğrulduğu zaman vatandır, yoksa tarladır tarla!" ifadesini de eleştiren Demirtaş, "Zannedersiniz tarihinde bu topraklarda hiç kan dökülmemiş, vatan yapmak için kan dökülecek. Bu topraklar tarihin en kanlı toprakları. Ne tarlası ya? İnsanoğlu var olduğundan beri kan dökülüyor. Hala vatan olmamışsa Kürdün kanını dökerek mi yapacaksın? Bu ne rezil bir anlayış. Kendi iktidarın için kan döküyorsun" görüşünü dile getirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Bu topraklar tarihin en kanlı toprakları, ne tarlası ya?"

“Vatan" diyor "Ancak şehit kanıyla sulanırsa vatan olur, yoksa tarla olur” diyor. Zannedersiniz tarihinde bu topraklarda hiç kan dökülmemiş, vatan yapmak için kan dökülecek. Bu topraklar tarihin en kanlı toprakları. Ne tarlası ya? İnsanoğlu var olduğundan beri kan dökülüyor. Hala vatan olmamışsa Kürdün kanını dökerek mi yapacaksın? Bu ne rezil bir anlayış. Kendi iktidarın için kan döküyorsun.

Suriyelileri vatandaşlığa alacağız diyorlar. Çok güveniyorsan kendine referanduma götür. Bakalım halk ne diyecek? Türkiye genelinde iyi koordine edildikten sonra arzu eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuru yapabilir. Vatandaşlık kanunu belli, buna göre işler. Oradan çıkıp "Suriyelileri vatandaş yapacağız, TOKİ'ye yerleştireceğiz" diyor. Bu ne ya, gereksiz gündemler yaratarak ana gündemden toplumu saptırma, halkı çaresiz bıraktırma bilinçli politikası. Doktormuş, mühendismiş, öğretmenmiş... Karpuz seçer gibi Suriyeli seçecek. Sen Suriyeli'nin diplomasıyla uğraşacağına kendi diplomanla uğraşsaydın, onu çözseydik daha iyi olurdu.

Suriyelileri vatandaş olarak alalım dediğinizde bir şovenizmi kışkırtacağınızı bilirsiniz. Gelir vergisi, yüzde 20-25'e tekabül eder, bu gelirin vergisinin neredeyse tamamını işçiler, memurlar öder. Biliyorsunuz önce vergi kesilir, sonra siz maaş alırsınız. Şimdi bakın ülkede gelir dağılımı adaletsiz, vergi dağılımı adaletsiz. Balık baştan kokmuş, tuz kokmuş, siz Suriyelileri vatandaş yapacağız dediğinizde kıyamet kopuyor işte. Sokakta kalan, dilencilere ırkçı gözüyle bakmayın sakın, bu işin sebebi onlar değil. Onların en yoksul evi, bizim kaldırımlarımızdan, taşlarımızdan daha değerlidir. Bunlar şimdi liderler, suçu günahı yine Suriyeli yurttaşın üzerine yıkmaya çalışıyor.