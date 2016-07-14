Savcılıktan Erdoğan'ın diplomasına ilişkin açıklama: Marmara'dan değil, İstanbul Üniversitesi'nden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması konusundaki tartışma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla farklı bir tartışmanın kapısını araladı. Üniversite diplomasının Marmara Üniversitesi'nden olduğunu açıklayan Erdoğan'ın aksine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı diplomanın İstanbul Üniversitesi'nden olduğunu karara bağladı. Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Cumhuriyet Başsavcılığı kararı, Halkın Kurtuluşu Partisi’nin açtığı bir dava sonucu geldi. Partinin avukatı Eminağaoğlu, dava sürecini ve kararı Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ya anlattı.

Savcılık kararı İstanbul Üniversitesi

“Kamuoyuna sunulan belgeleri görürseniz, dikkat etmişsinizdir. Hepsinin üzerinde Marmara Üniversitesi diye yazıyor” diyen Eminağaoğlu, diplomalarla ilgili olarak Halkın Kurtuluşu Partisi adına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise suç duyurusunu işleme koymama kararı verdiğini söyleyen Eminağaoğlu, “Savcılık, suç duyurusunu işleme koymama kararında, Erdoğan’ın 1980/81 İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu açıkça ifade etme yoluna gitti. Savcılık, adeta işin esasına girip, nerede, ne zaman, nasıl okumuş gibi bir araştırmaya yönelip, Erdoğan’ın İstanbul Üniversitesi mezunu olduğu gibi bir değerlendirme yapmıştır” dedi.

Eminağaoğlu, Savcılık kararında “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasının kamu tarafından verilmiş bir görev olarak addedildiğine” de dikkat çekerek, bunun da hukuki olmadığını söyledi. Eminağaoğlu şöyle konuştu;

“Savcılık verdiği kararın kesin olduğunu belirterek, itiraz hakkının yolunu da kesmiştir. Savcılığın bu kararı, hak arama özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı ihlali, adil yargılanma hakkının ihlali, gerçeğe ulaşma hakkının ihlalidir. Bu nedenle, Halkın Kurtuluş Partisi vekili olarak bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne dün bireysel başvuruda bulundum.”

Eminağaoğlu, AYM başvurusundaki gerekçeleri de şöyle sıraladı:

* AİHS’nin 13. maddesinde düzenlenen Etkili Başvuru Hakkı’nın ve Hakikati Bilme Hakkı'nın, Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen Hak Arama Özgürlüğünün,

* AİHS 1. madde ile düzenlenen İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü’nün, Eşitlik ilkesinin, Anayasanın 40. maddesinde düzenlenen haliyle Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması ilkesinin,

* Anayasa’nın aynı maddesinde düzenlenen “devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır” kuralının, dolayısıyla hukuk güvenliği ilkesinin ve Etkili Başvuru Hakkı'nın,

* AİHS 7 no.lu Ek Protokol’un 2. maddesinde düzenlenen iki dereceli yargılanma hakkının, bu nedenle Adil Yargılanma Hakkının,

* Yasal koşulları taşımayan bir aday ile seçim yarışmasına girildiği düşünüldüğünde EK-1 no.lu protokolün 3. maddesi ile düzenlenen “serbest seçim hakkı”nın,

* Başvurucunun siyasi parti olması nedeniyle talep ve suç duyurusunun işleme konulmaması ve dahi başvurucunun parti olması nedeniyle kararın tebliğ edilmemesi örgütlenme özgürlüğü/Dernek kurma hakkının (AİHS 11) ihlalini oluşturmaktadır.

Savcılık kararı ne diyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Halkın Kurtuluşu Partisi’nin yaptığı başvuruya ilişkin verdiği kararın ilgili bölümü aynen şöyle;

“Şikayet edilen Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğuna ilişkin belgenin Cumhurbaşkanlığı internet adresinden temin edilerek dosyasına konulmuştur.

Basına da yansıyan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Zafer Gül’ün beyanında sayın Cumhurbaşkanı, T.C. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi Ticari Bilimler Fakültesinden 1980-1981 yılında mezun olduğu, kendi isteği ile 03 Nisan 1981 tarihinde geçici mezuniyet belgesi verildiği, Marmara Üniversitesi kurulmadan önce Sultanahmet’teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak Aksaray’da 4 yıllık İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Ticari Bilimler fakültesinin bulunduğunun belirtildiği.

Dosyada mevcut delil durumu nazara alındığında olayda unsurları itibariyle oluşmuş suç bulunmadığı anlaşılmıştır.”