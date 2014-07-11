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'Genelkurmay Başkanı Özel, bazen bırakıp gitmeyi düşünüyor'

Murat Çelik: YAŞ'ta terfi, temdit ve emeklilik kararlarından bazıları Necdet Özel için yeni bir stres kaynağı olabilir

11 Temmuz 2014 12:03

Daha önce Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in 30 Ağustos’ta görevden ayrılabileceğinin kulislerde konuşulduğunu yazan Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, bu iddiaların yalanlanmasının ardından, “Yaygın ve dikkat çekici boyutta bir söylenti var ama bu söylentinin aslı yok” dedi.

Murat Çelik, askeri bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre, Necdet Özel’in  “Bu ortamda görev yapmak çok zor. Bu kadar çaba sarf ederken, böyle eleştirilere hedef olmak büyük haksızlık. Ben de insanım. Sabrediyorum, susuyorum ama insan bazen isyan ediyor. Bazen, bırakıp gitmeyi bile düşünüyorum” gibi ifadeler kullandığını aktardı.

Murat Çelik, “Dolayısıyla, ‘istifa edebilir’ şeklindeki söylentiler, geçmişteki bu sözlerinin kulaktan kulağa yayılması üzerine çıkmış olabilir.  Aslında sizin yazınız, bir taraftan da, Necdet Paşa’nın içinde bulunduğu durum ve ruh hâlinin bazıları tarafından anlaşılmasına da vesile oldu” görüşünü dile getirdi.

Murat Çelik’in Vatan gazetesinin bugünkü (11 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan “Orgeneral Özel istifa eder mi?” başlıklı yazısı şöyle:

 

Orgeneral Özel istifa eder mi?”

 

Salı günü bu sütunda Ankara’daki ‘Özel kulis’i yazdım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, 30 Ağustos itibariyle görevini bırakabileceği yolundaki söylentinin son dönemde yoğunlaştığını, bu olasılığı ciddiye alanların argümanlarını...

Bu yazı üzerine askeri kaynaklardan gelen değerlendirmeler, “Özel’in istifası gibi bir durumun söz konusu olmadığı” şeklinde yansıdı medyaya.

 ‘Orgeneral Özel’in emekliliğini isteyebileceği’ iddiası bana ait değildi, benim yaptığım sadece kulislerde var olan bu söylentinin artık dikkate değer bir boyuta ulaştığını haber vermekti ama doğal olarak TSK kulislerinden bana da birçok geri dönüş yansıdı.

Evet söylenti var ama istifa emaresi yok

Konuştuğum askeri kaynaklar, “Yazdığınız doğru” dediler. “Yani evet, böyle bir söylenti var ve son dönemde daha da yaygınlaştı. Bu bizim de kulağımıza geliyor.”

Aynı kaynaklar, bu doğrulamanın hemen ardından eklediler: “Ancak son dönemde yaygınlaşsa da bu söylenti gerçeği yansıtmıyor. Yani Genelkurmay Başkanı’nın istifa edeceğine dair bir emare yok.”

Yani “Özel’in istifa edeceği yönündeki iddialar yalanlandı” denilen bu.

İddia sahibi ben olmadığım için doğrudan beni ilgilendirmiyor ama yine de doğru ifade şu olmalı aslında:

 “Yaygın ve dikkat çekici boyutta bir söylenti var ama bu söylentinin aslı yok.” Söylenen bu. Bu noktayı kayıtlara geçireyim dedim.

İnsan bazen bırakıp gitmeyi düşünüyor

Pekiyi gerçeği yansıtmadığı söylenen, kulislerde yoğun olarak seslendirilen bu söylenti nereden çıkıyor?

Görüştüğüm kaynaklardan biri aynen şöyle dedi:

- Genelkurmay Başkanı’nın, başta Balyoz Davası gündeminin yarattığı yoğun baskı ortamı olmak üzere, kritik gündem maddeleri sebebiyle canının çok sıkkın olduğu bazı zamanlarda, “Bu ortamda görev yapmak çok zor. Bu kadar çaba sarf ederken, böyle eleştirilere hedef olmak büyük haksızlık. Ben de insanım. Sabrediyorum, susuyorum ama insan bazen isyan ediyor. Bazen, bırakıp gitmeyi bile düşünüyorum” gibi ifadeler kullandığı biliniyor. Dolayısıyla, ‘istifa edebilir’ şeklindeki söylentiler, geçmişteki bu sözlerinin kulaktan kulağa yayılması üzerine çıkmış olabilir.  Aslında sizin yazınız, bir taraftan da, Necdet Paşa’nın içinde bulunduğu durum ve ruh hâlinin bazıları tarafından anlaşılmasına da vesile oldu.

 

Geçen yılki sözleri

 

Konuştuğum bir başka kaynak da, Orgeneral Özel’in geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonundaki sözlerini hatırlattı.

O günlerde Özel’e yönelik istifa çağrıları gündemdeydi ve Genelkurmay Başkanı, Çankaya Köşkü’nde biz habercilerin soruları üzerine şunları söylemişti:

“(...) Beni hedef tahtasına oturtursanız ben de insanım, bir süre sonra beni de bulamazsınız. İstifa kişisel bir iştir. Ahmet, Mehmet istedi diye istifa etmem. Ben zor bir dönemde elimi taşın altına koyarak TSK’nın başına geldim. Arkadaşlarımın ve milletimin güvenine bakarım. Onu kaybedersem ancak öyle istifa ederim.”

 ***

Askeri kaynakların değerlendirmeleri böyle... Ancak şunu da hemen belirtmeliyim ki, kulislerdeki istifa söylentisini ciddiye alanlar, hâlâ aynı noktada duruyorlar. “Ne olacağı bugünden belli olmaz” demeye devam ediyorlar.

 

YAŞ sancılı geçebilir

 

Genelkurmay Başkanı görev süresinin dolmasına bir yıl kala koltuğunu terk eder mi bilemiyorum. Ama bildiğim, göreve başladığı günden bu yana olduğu gibi, Orgeneral Özel son senesini de pek rahat geçirecek gibi görünmüyor. Mesela 3 hafta sonra yapılacak Yüksek Askeri Şura  toplantısı...

Başbakan olarak son kez Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak  Şura’da alınacak ve Cumhurbaşkanı olarak son kez Abdullah Gül’ün onayıyla resmiyet kazanacak  olan terfi, temdit ve emeklilik kararlarından bazıları Özel için yeni bir stres kaynağı olabilir.

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