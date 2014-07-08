'Genelkurmay Başkanı Necdet Özel istifa edebilir!'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in 30 Ağustos itibariyle emekli olabileceği öne sürüldü. Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, Özel’in sağlığının Balyoz ve Ergenekon gibi askerlerin yargılandığı davalarla ilgili süreç nedeniyle bozulduğunu belirterek, “Özel Paşa, göreve geldiğinden bu yana çok stresli gündemler ile adeta boğuştu ve büyük bir baskı altına görev yaptı. Karakter yapısı gereği, gerginliğini, üzüntülerini hep kendi içinde yaşadı ve nihayet bu süreç sağlığını olumsuz etkiledi” dedi.

Murat Çelik, Necdet Özel’in yargılanan askerlerle ilgili olarak söylediği “Onların özgürlüklerine kavuşmasını görmek benim en büyük görevim olduğunu düşünüyorum” sözlerini hatırlatarak, “davalarda gelinen noktaya bakıldığında, Necdet Özel şimdi, ‘Ben görevimi yerine getirdim. Misyonumu tamamladım. Bu süreçte yaşadıklarım ve yaptıklarım ileride daha iyi anlaşılacaktır’ türünden bir açıklama ile veda edebilir” görüşünü dile getirdi.

Murat Çelik’in Vatan gazetesinin bugünkü (8 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “Orgeneral Özel istifa eder mi?” başlıklı yazısı şöyle:

'Orgeneral Özel istifa eder mi?'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 30 Ağustos itibariyle emekliliğini isteyip görevinden ayrılabilir.

Ankara kulislerinde bir süredir böyle bir öngörü seslendiriliyor.

Genelkurmay Başkanı istifa ederse şaşırmam diyenler, bu ihtimalin ciddiyetini aşağıdaki verilerle destekliyorlar.

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1.) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel iki haftadır raporlu. Özel, zona tedavisi görüyor. Zona genellikle aşırı gerginlik ve yorgunluk kaynaklı bir hastalık.

Özel Paşa, göreve geldiğinden bu yana çok stresli gündemler ile adeta boğuştu ve büyük bir baskı altına görev yaptı. Karakter yapısı gereği, gerginliğini, üzüntülerini hep kendi içinde yaşadı ve nihayet bu süreç sağlığını olumsuz etkiledi.

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2.) Bu yılki ‘Kum Şurası’, Mayıs sonundaki Efes 2014 tatbikatının ardından yapıldı. Silahlı Kuvvetler’in komuta kademesi, Ağustos başındaki Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) karara bağlanacak terfileri büyük oranda şekillendirdi.

Ancak kısa bir süre önce (her ne kadar hem Genelkurmay hem Başbakanlık tarafından yalanlansa da) bir gazetede, “40 paralel paşa” şeklinde bir haberin yayınlanması, Şura üyelerinde yeni bir sıkıntıya yol açtı ve bu sıkıntı sürüyor.

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3.) Orgeneral Özel’in üç hafta önce (20 Haziran 2014) Yeniçağ Gazetesi’nden Ahmet Takan’a yaptığı açıklamayı tekrar okumakta fayda var:

“Bazı yöneticiler acılarını ve sevinçlerini gizlemeye çalışırlar. Yaptıklarının sağduyulu ve iyi niyetli kişiler tarafından anlaşılmasını beklerler. Kendileri ön plana çıkmayı hiç sevmezler, görüntü ve ses vermeden sonuç almaya çalışırlar.

Göreve başladığım zaman Balyoz adı verilen davayı elimde, önümde buldum. Okudum, öğrendim, ihtisas sahiplerine danıştım. Ancak yargı süreci başlamıştı.

Anayasal düzene, demokratik kurallara uymayı kendime rehber edindiğim için konuyu ilgili ve yetkili kişilerle paylaşmayı tercih ettim. Bazı kişi ve çevreler tarafından haksız bir şekilde ve acımasızca eleştirildim. Bu durum, TSK ile ilgili hemen hemen her konuda halen devam etmektedir. ‘Gün ola harman ola’ güzel bir atasözümüz. Sabırla ve inançla hukukun üstünlüğüne inanarak bekledim/bekledik. Tabii ki Yüksek Mahkemenin kararını sevinçle karşılıyorum. Çünkü suçlanan kişiler benim meslektaşım, komutanım, arkadaşım.

Onların özgürlüklerine kavuşmasını görmek benim en büyük görevim olduğunu düşünüyorum. Yargılama sürecinin devam etmekte olduğunu biliyorum. Ümit ederim sonuç da çok güzel olur.”

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Bu açıklama, Özel’in gündeme ve hayata bakışı ile içinde bulunduğu ruh hâline dair işaretler taşıyor. Orgeneral Özel’in bu sözlerinde aynı zamanda, görevi bırakmak gibi bir tercihte bulunabileceğinin sinyalleri de var.

Özel, konumunun gereklerini yerine getirdiğini ama bunu sessizce, reklâmsız şekilde yaptığını vurguluyor. Açıklamanın ilk üç cümlesinde bu mesaj var.

Genelkurmay Başkanı, sözlerinin devamında, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk davaları ile ilgili yasal platformlarda, resmi muhatapları nezdinde her türlü çabayı ve sürekli olarak sarf ettiğini söylüyor.

Orgeneral Özel, “Onların özgürlüklerine kavuşmasını görmek benim en büyük görevim” diyor.

Ve davalarda gelinen noktaya bakıldığında, Necdet Özel şimdi, “Ben görevimi yerine getirdim. Misyonumu tamamladım. Bu süreçte yaşadıklarım ve yaptıklarım ileride daha iyi anlaşılacaktır” türünden bir açıklama ile veda edebilir.

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Orgeneral Özel bu 30 Ağustos itibariyle Genelkurmay Başkanlığı görevini bırakıp emekliliğini isterse (yani istifa ederse) şaşırmayacağını söyleyenler, bu düşüncelerini, yukarıda anlattığım işte bu tabloya dayandırıyorlar.

Bakan Yılmaz'dan yalanlama

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in istifa edeceği yönündeki haberlere ilişkin, "istifa edeceği doğru değil" diye konuştu.