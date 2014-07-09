'Necdet Özel ayrılmıyor, 1 Eylül 2015’e kadar görevinin başında'

Balyoz ve Ergenekon davasında tutuklu yargılanan askerlerin tahliye edilmelerinin ardından Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in 30 Ağustos 2013’te emekli olacağı yönündeki iddiaları bugünkü köşesine taşıyan Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, “Genelkurmay karargâhında Özel’in istifa edeceğine yönelik bir izlenim yok. Karargâha, her şeyin normal seyrinde gideceği havası hakim” dedi.

Zona tedavisi nedeniyle 2 haftadır raporlu olduğu belirtilen Özel'in iki gündür görevinin başında olduğunu yazan Çevikcan, “Orgeneral Necdet Özel, görev süresinin bitiminde, yani 1 Eylül 2015 itibariyle emekliye ayrılacak ve teamüllere uygun olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevi devralacak” görüşünü dile getirdi.

Serpil Çevikcan’ın Milliyet gazetesinin bugünkü (9 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “Erken ayrılık yok” başlıklı yazısı şöyle:

‘Erken ayrılık yok’

Her Yüksek Askeri Şura öncesi olduğu gibi bu yıl da kulisler hareketli. Basına yansıyan söylentilerden biri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in görev süresinin dolmasını beklemeden YAŞ öncesi istifa edeceğiydi. Ancak Genelkurmay karargâhında Özel’in istifa edeceğine yönelik bir izlenim yok. Karargâha, her şeyin normal seyrinde gideceği havası hakim

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) hazırlıkları başladı. Komutanların YAŞ’tan önce kendi aralarında yaptıkları ve kamuoyunda ‘Kum Şurası’ olarak bilinen değerlendirme toplantısı da yapıldı.

Dosyaları ele alınacak general ve amirallerin durumları değerlendirildi.

Bu değerlendirmelerle birlikte Şura’ya girecek dosya bilgileri Başbakanlık’a da gönderildi.

Bunlar her yıl yapılan rutin işlemler.

Her YAŞ öncesinde olduğu gibi bu sene de kulisler hareketli.

Kulislere düşen ve basına da yansıyan söylentilerden biri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in görev süresinin dolmasını beklemeden YAŞ toplantısından önce istifa edeceğiydi. Bu söylenti, Orgeneral Özel’in Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk gibi dava süreçleri nedeniyle çok stresli günler geçirdiği, bu dönemde çok yorulduğu, yıpratıldığı ve sıkıntıdan ‘zona’ olduğu gibi gerekçelere dayandırılıyordu.

Ayrıca YAŞ yaklaşırken biri kuvvet komutanı olmak üzere 40 cemaatçi generalin bu YAŞ’ta orduyla ilişkilerinin kesileceği gibi haberler de basına yansıtılmıştı. Bu haberlerin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar’ın seneye Genelkurmay Başkanı olmasını önlemeye yönelik olduğu yorumları yapılıyor, Orgeneral Özel’in bu nedenle erken ayrılıp Akar’ın bu yıl Genelkurmay Başkanı olmasını sağlamayı amaçladığı da fısıltı gazetesiyle yayılıyordu.

'İstifa eder mi?'

Bu söylentiler üzerine Genelkurmay karargâhının nabzını tuttum.

Önce şu bilgiyi paylaşayım:

Orgeneral Özel, sol gözünde tespit edilen zona nedeniyle iki haftaya yakın tedavi gördü.

Tedavi sırasında da zaman zaman karargâha gelerek çalışan Özel, iki gündür işinin başına bütünüyle dönmüş durumda. Tedavi olduğu süreçte ise bir kez Başbakan’ın gerçekleştirdiği güvenlik toplantısına tedavisinin yoğunluğu nedeniyle katılamadı. Toplantıda Özel’in yerine vekâlet eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar hazır bulundu. Bunun Özel’in tedavi yoğunluğu dışında özel bir nedeni yoktu.

Karargâhta, Orgeneral Özel’in YAŞ öncesinde istifa edeceğine yönelik bir izlenim yok. Böyle bir işaret almış, eğilim tespit etmiş değiller. Genelkurmay Başkanı normal mesaisine başlamış durumda.

Karargâha, her şeyin normal seyrinde gittiği ve gideceği havası hakim.

'2015’te emekli'

Buna göre Orgeneral Necdet Özel, görev süresinin bitiminde, yani 1 Eylül 2015 itibariyle emekliye ayrılacak ve teamüllere uygun olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevi devralacak.

Akar’ın yaşı ve görev süresi seneye Genelkurmay Başkanı olmasına uygun. Yaşı müsait olduğu için Akar da Özel gibi 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapabilecek.

Akar’ı, paralel yapıyla ilişkili göstermeye çalışan haberlerin gerçeği yansıtmadığı da vurgulanan bilgiler arasında.

Orgeneral Akar’ın, Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı süresince anayasal kurumlarla uyumlu çalıştığı vurgulanıyor. Hem siyasi hem askeri çevrelerin Akar’ın, ‘seneye Genelkurmay başkanı olması’ yolunda bir engel olmadığını vurgulamasının temel gerekçelerinden biri bu.

Teamüllere uygun

Paralel yapıyla irtibatlı oldukları iddia edilen general ve subaylar ile Balyoz davasından tahliye edilen, rütbelerinde bekleme süreleri dolmuş general ve amirallerin durumuna gelince...

Karargâhın, general-amiral düzeyinde hiyerarşi dışı yapılarla ilintili bir tespiti yok. Alt rütbedekilerle ilgili böyle bir tespit yapıldığında ise YAŞ’ta söz konusu personelin ilişiğinin kesildiği ancak bu kararlara karşı askeri yargı yolunun da açık olduğu hatırlatılıyor.

Balyoz davasından tahliye olan general ve amirallerden dosyası Şura’ya girecek olanların önemli bir bölümünün emekli olmaları bekleniyor. Düşük bir ihtimalle, aralarından bir veya ikisinin görev süresinin bır yıl uzatılmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor. Daha önce görev süreleri uzatılmış olanların emekliye sevk edilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu general ve amiraller arasında görev süresinin uzatılmamasını isteyenlerin mevcut olduğu gibi çıkarılan paralel yapı söylentileri nedeniyle emekliliğini istemekte tereddüt edenlerin bulunduğu da kulislere yansıyan bilgiler arasında.

Sonuç olarak Genelkurmay karargâhı, YAŞ toplantısı ve sonuçlarının teamüllere uygun geçeceğini düşünüyor.