Genelkurmay Başkanı: Ortak yol arıyoruz; kuvvet komutanlıklarına dair çalışmalarımızı hükümete sunacağız

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ı ayrı ayrı ziyaret etti. CHP'li komisyon üyesi, Orgeneral Akar'a Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nın Milli Savunma Bakanı'na bağlanmasına ilişkin olarak, "Bu şekilde orduya nasıl komuta edeceksiniz. Adeta birliksiz bir komutan gibisiniz" diye sordu. Akar, CHP'li milletvekilinin sorusuna "Bizim dışımızda siyasi otoritenin kararı. Ortak yol bulunabilir" dedi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın edindiği bilgiye göre, CHP’li üyeler, KHK ile kuvvet komutanlıklarının bakanlığa bağlanması, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın kuvvet komutanlıklarının altındaki askerlere doğrudan emir verebilmesine ilişkin getirilen düzenlemeleri de eleştirdi. Bazı üyeler, “Ordunun komuta bütünlüğünün ortadan kaldırılması doğru değil. Öyle bir gün olur ki Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakan farklı düşünceden olabilir. Hiçbir askeri bilgisi olmayan Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın doğrudan emir vermesi çok vahim sonuçlar doğurur” dedi.

Bakan Işık, bir hata varsa düzeltileceğini, bir çalışma yaptıklarını ve Meclis’e getireceklerini söyledi. Işık, kuvvet komutanlıklarının harekat-planlama ve istihbarat yönünden Genelkurmay’a, personel ve lojistik yönünden de bakanlığa bağlanması üzerinde çalışıldığını belirtti.

"Bizim dışımızda"

Bir CHP’li üyenin, “Bu şekilde orduya nasıl komuta edeceksiniz. Adeta birliksiz bir komutan gibisiniz” demesi üzerine Akar, “Bizim dışımızda siyasi otoritenin kararı. Biz saygıyla karşılaşırız. Bir çalışma yapıyoruz, hükümete bir rapor sunacağız. Ortak yol bulunabilir. Çekincelerimizi söyleyeceğiz. Zaten siyaset kurumu bizi anlayışla karşılıyor” dedi.

"Beyin yerine çip"

Akar, darbeci askerlerle ilgili olarak da “Bunların beyinlerinin yerine çip yerleştirilmiş. Uzaktan kumandayla yönlendirilen, milletin iradesini başka yere veren TSK’ya sızmış, ama TSK’yı temsil etmeyen kişiler bunlar” değerlendirmesini yaptı.