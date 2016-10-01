Genelkurmay Başkanı: İkinci darbe girişimine ihtimal vermiyorum

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un, "İkinci kalkışmaya hazır olun. Ve çok yakın bir zamanda. Çok net bilgi olarak söylüyorum; ikincisi daha kanlı olacak" iddiasını dile getirmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak "İkinci kalkışmaya ihtimal vermiyorum, potansiyel görmüyorum" dedi.

Hulusi Akar, darbe girişimi sırasında cuntacı askerler tarafından rehin alınmıştı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, TBMM'nin 26'ncı Dönem 2'nci Yasama Yılı açılış resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'İkinci kalkışma' ihtimaline yönelik sorulan bir soruyu yanıtlayan Orgeneral Akar, "Bu tür duyumlar bitmez. Organize bir şey olacağını düşünmüyoruz. Ben şahsen ihtimal vermiyorum. Böyle bir potansiyel yok" dedi. 'Kürt aşiretler' iddiasıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Akar, "Bölge halkı ile ilişkilerimiz iyi. Bizim sıkıntımız Kürt vatandaşlarla değil, teröristlerle" ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili soru üzerine Orgeneral Akar, "Yaz kış, dağ kırsal fark etmez. Bizim için değişin bir şey yok. Silahlı kuvvetlerimiz çalışıyor" dedi.

Rakka operasyonuyla ilgili bir soru hakkında ise Genelkurmay Başkanı Akar, "Rakka operasyonu, PYD/YPG ile olmayacak. PYD/YPG, PKK orijinli örgütlerdir. Onlarla iş birliği yapılırsa biz olmayacağız" ifadelerini kullandı.