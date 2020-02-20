Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter'la görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel konuların ele alındığı belirtildi.
Görüşme, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) İdlib'de düzenlenen hava saldırısında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının vurulduğunu açıklamasından sonra gerçekleşti. MSB, saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını duyurmuştu.
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