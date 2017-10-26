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Politika

Genelkurmay Başkanı Akar: İslami terör tanımlaması kabul edilemez

ABD Genelkurmay Başkanı, İslam dünyasının IŞİD'in propagandasına karşı çıkmalı olduğunu vurguladı

26 Ekim 2017 04:57

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD'de katıldığı "Şiddet Yanlısı Aşırı Terör Örgütleri ile Mücadele Genel Kurmay Başkanları Konferansı'nda", İslam'ın terör örgütleriyle birlikte anılmasının yanlış ve "İslami terör" tanımlamasının kabul edilemez olduğu vurgusunu yaptı.

Akar'ın yanı sıra 73 ülkenin genelkurmay başkanları ile NATO ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı konferansın detayları paylaşıldı.

Konferansta ele alındı

Buna göre, İslam ile terörün yan yana getirilmemesi ve buna karşı ortak çabanın gerekliliği, Virginia eyaletindeki Amerikan askeri üssü Fort Belvoir'de düzenlenen Genelkurmay Başkanları Konferansı'nda ele alınan önemli konulardan biri olduğu kaydedildi. Orgeneral Akar, konuşmasında, Türkiye'nin bölge güvenliğine sağladığı katkıların yanı sıra İslam dininin terör örgütleri ile anılmasının yanlış olduğu ve bu tür tanımlamalara karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.   

Akar'ın bu konudaki vurgusunun toplantıya katılan birçok ülke genelkurmay başkanınca da desteklendiği bilgisine ulaşılırken, Akar'ın "İslami terör" tanımlamasının kabul edilemez olduğuna dikkat çektiği öğrenildi.

Akar, muhataplarına 'FETÖ'yü anlattı

Genelkurmay Başkanı Akar'ın, konferansta ayrıca Türkiye'nin 'FETÖ' ile mücadelesine de değindiği ve muhataplarına örgütün, ülkesinin ulusal güvenliğini tehlikeye atmaya kalkıştığı bilgisini paylaştığı belirtildi. Akar'ın, IŞİD'e olduğu gibi FETÖ'ye karşı da Türkiye'nin çabalarının desteklenmesi, bu konuda Türkiye ile ortak hareket edilmesi çağrısında bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Dunford'dan "İslami seslere" vurgu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında, IŞİD terör örgütünün anlatısının alt edilmesinin, bu terör örgütü ile mücadelenin en zor işlerinden biri olduğunu vurguladı. Dunford, "IŞİD anlatısına karşı durmak ve onun kendisini tanımlamasını geçersiz kılmak için en çok önem arz edecek şey dikkate değer İslami sesler olacaktır." dedi.

Konferansta bu konunun önemli ölçüde ele alındığını kaydeden Dunford, İslam dünyasının IŞİD'in propagandasına karşı çıkmasının önemli olduğunu vurguladı.

 

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