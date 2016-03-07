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Politika

Genelkurmay: Askerimiz Güneydoğu'da 'Nobellik' operasyon yapıyor!

Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü: Operasyonlarda gösterdiğimiz duyarlılıkla övünüyoruz...

07 Mart 2016 12:20

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ndeki operasyonları Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü, Güneydoğu'daki operasyonlara ilişkin olarak, "Bu operasyonda gösterilen duyarlılığın aynısı bir Avrupa ülkesinde uygulansaydı bunu başaranlara Nobel Barış Ödülü verilirdi" görüşünü savundu. "Operasyonlarda gösterdiğimiz duyarlılıkla övünüyoruz" diyen Özkürkçü, "Bazı Avrupa ülkelerinde ve ABD’deki yöntem uygulansaydı, operasyonlar 1 ay içerisinde tamamen bitmiş olurdu" ifadesini kullandı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkürkçü'nün açıklamaları şöyle:

TESLİM OL ÇAĞRISI: Operasyon bölgesinde farklı saatlerde, vatandaşların zarar görmesini engellemek maksadıyla bölücü terör örgüt mensuplarına ‘teslim ol’ çağrısı yapılıyor. Yarın mahkemelerde karşımıza çıkarılır düşüncesiyle kayıt altına da alınıyor. Vatandaşların bölgeden çıkamadıkları yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yayımlanıyor.

YARISI TERÖRİST ÇIKTI: Ne Cizre’de ne Silopi’de ne de şu anda Sur’da halktan beklediklerini bulamadılar. Halkımız teröriste sırtını döndü ve güvenlik kuvvetlerinin yanında yer aldı. Halkın, Sur’a yürümesi çağrıları da karşılık bulmadı. Sur’da çocukları kalkan yapan teröristler o kadar köşeye sıkıştılar ki, kendi canlarının derdine düşüp, örgütü terk etmek isteyen teröristleri kontrol edemediler. Onların ellerinde bulundurdukları sivillerin de tahliyesine engel olamadılar. Tahliye olan 45 kişinin yarısından fazlası ilk değerlendirmelere göre terör örgütü üyesi.

NOBEL VERİLİRDİ: Operasyonlarda gösterdiğimiz duyarlılıkla övünüyoruz. Bazı Avrupa ülkelerinde ve ABD’deki yöntem uygulansaydı, operasyonlar 1 ay içerisinde tamamen bitmiş olurdu. Bu operasyonda gösterilen duyarlılığın aynısı bir Avrupa ülkesinde uygulansaydı bunu başaranlara Nobel Barış Ödülü verilirdi.

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