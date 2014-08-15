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Politika

Genelkurmay: 13 PKK'lı 7 çocukla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 7 çocuğunda aralarında bulunduğu 20 kişilik grup sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu

15 Ağustos 2014 00:11

Genelkurmay Başkanlığı, 4’ü kadın 13 PKK’lının, 7 çocukla beraber teslim olduklarını bildirdi. Diyarbakır'da bir grup aile, çocukları PKK tarafından dağa götürüldüğü gerekçesiyle oturma eylemi yapmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sayfasında önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada “Bölücü terör örgütü mensubu dördü kadın 13 kişi yanlarında bulunan yedi çocukla silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu” denildi. Genelkurmay Başkanlığı, daha önce de Van'ın Başkale ilçesinde 1 kişinin silah ve teçhizatsız olarak teslim olduğunu duyurmuştu.

 

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