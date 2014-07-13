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Diyarbakırlı aileler kaçırılan çocukları için 56 gündür eylemde

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen aileler bekleyişlerini sürdürüyorlar

13 Temmuz 2014 20:48

2 aydır oturma eylemi düzenleyen aliler hem dağa kaçırılan çocuklarının dönmesi hem de evde bıraktıkları çocuklarının hasretini yaşıyor.

Çocuklarıın PKK tarafından kaçırıdığını söyleyen ailelerin çocuklarının geri gelmeleri için Diyarbakır’da başlattıkları oturma eylemi 56. gününü geride bıraktı.

Dağkapı Meydanı’ndan kurdukları çadırda oturma eylemi düzenleyen aileler PKK’nın çocuklarını bırakması için çağrılarını her gün yenilemekte. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çifte bayram yaşamak istediklerini anlatan çeşitli şehirlerden Diyarbakır’a gelen anneler, evde bıraktıkları çocuklarının hasretini de yaşıyor.

Bitlis’ten oturma eylemi için Diyarbakır’a gelen Leman Aydın, oğlu Vedat Aydın’ın gelmesi için her gün dua ettiğini ifade ederek, her geçen gün bu bekleyişleri kendilerine olumsuz etkiler yaşadığını söyledi. Ramazan Bayramı’dan çifte bayram yaşamak istediklerini anlatan Leman Aydın, Bitlis’te bıraktığı çocuklarının hasretini de sürekli yaşadığını dile getirdi.

Mardin’den gelen Ayfer Güneş ise 56 gündür oturma eyleminde olduğunu belirterek, kızı Leyla Güneş’in geri dönmesi ve evdeki çocuklarının hasretini bir arada yaşadığını kaydetti.

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