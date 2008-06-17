Genelge günü bakana gitmiş

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın, üniversitelere "Türbanı serbest bırakın" genelgesini gönderdiği gün İçişleri Bakanlığı’nı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Özcan, genelgenin yayınlandığı 24 Şubat günü öğleden sonra bakanlıkta İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’le görüştü. Özcan, aynı gün akşam saatlerinde gürültü koparan türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin genelgeyi gönderdi. Özcan, genelgede, türban uygulaması için Anayasa’nın 10. ve 42. maddelerindeki değişikliğin yeterliliğini ve ayrıca düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığını ifade ediyordu. Özcan, genelge günü İçişleri Bakanlığı’na gittiğini doğrularken, ziyaretinin türbanla ilgisi olmadığını savundu.



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de görüşme için "24 Şubat, Pazar günü anayasa değişikliği yürürlüğe girdi, üniversitelerde şimdi ne olacak bitecek diye orada o toplantı yapılıyor olabilir. Toplantı oldu mu olmadı mı tam hatırlayamıyorum. Olmadı diyemiyorum. Ben de tesadüfen oraya gitmiş olabilirim." yanıtını verdi.



Atalay: Görüştük



İÇİŞLERİ Bakanı Beşir Atalay, 24 Şubat tarihinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile görüştüklerini doğruladı. Atalay, Hürriyet’e şunları söyledi: "24 Şubat günü görüştük. Hatırladığım kadarıyla şahsi bazı ihtiyaçlarıyla ilgili konulardı. Korumayla, gücenlikle ilgili olabilir. Üniversitelerle ilgili bir konu değildi."



