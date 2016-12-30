T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Genelevde turnike krizi!

Fuhuşla Mücadele Komisyonu, turnikeyi söktü

30 Aralık 2016 20:22

İzmir'de genelev kapısına turnike konularak girişlerden 1 TL ücret istenmesi, kentte küçük çaplı bir krize yol açtı. Günde 3 bin kişinin kullandığı turnike, vatandaşların şikayeti üzerine Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından söküldü.

İddiaya göre genelev sahipleri arasından seçilen yönetim kurulu, girişe turnike yerleştirdi.

Vatandaşlar şikayetçi oldu

Yeni Asır'ın haberine göre, özel güvenlik elemanının durduğu girişte ücreti olarak da 1 TL alınmasına karar verildi. Ancak ne belediyenin ne de başka bir kurumun bilgisi ve izni olmadan gerçekleştirilen uygulama nedeniyle vatandaşlar şikayetçi oldu. 

Soruşturma başlatıldı

İzmir Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından yapılan araştırmanın sonrasında ücretli turnikelerin kaldırılmasına karar verildi.

Önceki gün belediye ekiplerinin de desteği ile komisyon yetkilileri, turnikeyi kaldırdı. Kaldırılma işlemi sırasında yönetici S.Y, polise engel olmaya çalışırken, aracında pompalı silah ve maksat dışı kullanılan bıçak ele geçirildi.

ETİKETLER

izmirgenelevturnikekriz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24