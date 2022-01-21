CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Genel Sağlık Sigortası primlerine yüzde 50 zam geldiğini açıkladı.

İlgezdi, "Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda olan yurttaşlarımızın zaten işi, geliri yok. Siz bu insanların en temel insani hak olan sağlık hizmetinden yararlanması için her ay prim ödetiyorsunuz, üstelik buna da yüzde 50 zam yapıyorsunuz, böyle ülke yönetilmez" diyerek tepki gösterdi.

107 lira olan primler 150 liraya çıktı

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 107,33 TL olan primlerin yaklaşık yüzde 50 zam alarak 150,12 TL'ye çıktığını belirten İlgezdi, "Prim rakamlarının azaltılması için yasal düzenleme gerekiyor. AKP iktidarı ise vatandaşın lehine olan her durumda olduğu gibi yine bir çaba içerisinde değil. Bizim çağrılarımıza da kulak tıkıyor" dedi.

İlgezdi'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İktidar işsizden prim almak derdinde"

"Yeni mezuna iş olanağı yaratmayan, işsiz yurttaşlarımıza iş bulamayan hükümet, bir de bu yurttaşlarımızdan zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası primi alıyor. Bunun için de yüzde 50 zam yapıyor. Böyle bir düzen yıkılmaya mahkumdur. Bu yüzden erken seçim, hemen seçim diyoruz. Biz işi, geliri olmayan, ya da geçinecek düzeyde olmayan insanlarımız için Aile Destekleri Sigortası ile ferah bir ülke inşa etmek için çalışmalarımızı yaparken, iktidar işsizden prim almak derdinde."

İlgezdi’nin aktardığı bilgilere göre, 2017 yılında 53,33 TL olana prim 2022 itibariyle 150,12 TL'ye yükseldi.