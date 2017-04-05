Genel Sağlık Sigortası prim borçları siliniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Genel Sağlık Sigortası'ndaki prim borçlarının silineceğini belirterek "Bugüne kadar tahakkuk ettiğimiz bütün gecikme cezalarını ve zamlarını siliyoruz" dedi.

TRT'ye konuşan Başkan Bağlı, herhangi bir sigortası olmayan ya da bakmakla yükümlü statüsü olmayan vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde problemler olduğunu tespit ettiklerini söyleyerek, "Prim oranı yüksekti, %12 düzeyinde bir prim oranı mevcuttu. Yüzde 3 prim kazanç üzerinden bir prim oranına geçildi ve çok basit bir sistem getirildi. 53 lira 33 kuruş ödediğiniz andan itibaren gelir testine girmeksizin Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Bağlı, aylık 53 lira 33 kuruş ödeyerek ailedeki herkesin Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiğini ifade etti, bu kapsama giren vatandaşların sadece kamu sağlık tesislerinden değil, aynı zamanda özel sağlık hizmet sunucularından ve üniversite hastanelerinden yararlanma imkanlarına sahip olacağını dile getirdi.

"Herhangi bir sigorta kaydı yoksa dahi güvenceye sahip olacak"

Bağlı, “Ama hala 53 lirayı ödeyemem diyorsanız, buyurun gelir testine girin diyoruz. Çalışmıyorsa yani emekli sandığı dediğimiz memur statüsünde değilse, işçi statüsünde değilse, BAĞ-KUR’lu değilse veya bunların bakmakla yükümlü olduğu bir statüde değilse veya emekli değilse herhangi bir sağlık güvencesi yoksa, herhangi bir sigorta kaydı yoksa 53 lira 33 kuruş ödeyerek Genel Sağlık Sigortası kapsamına girip benim, sizin, hepimizin sahip olduğu güvenceye sahip olacak” şeklinde konuştu.

"Gecikme cezaları ve zamları siliyoruz"

Bugüne kadar birikmiş olan borçlarla ilgili olarak da konuşan SGK Başkanı, "Borçlar da eski prim oranı üzerinden değil, yeni prim oranı üzerinden hesaplanacak. Yani yüzde 3 üzerinden hesaplayacağız. Dolayısıyla 12 milyar civarında bir borç otomatikman 3-4 milyar lira civarına inecektir. Buna rağmen, biz borçları yeniden yapılandırmaya tabi tutacağız ama vatandaşlar "Siz bu borcu yeniden yapılandırdınız ama benim bunu ödeyecek durumum yok" diyorsa, gelir testine girip bunu tevsik ettiğinde borcun tamamı da silinmiş olacak. Bu borç 12 ayda ödenir bir borçtur. Bugüne kadar tahakkuk ettiğimiz bütün gecikme cezalarını ve zamlarını siliyoruz. Anaparayı da eski prim oranı üzerinden değil yeni prim oranı üzerinden hesaplıyoruz” dedi.