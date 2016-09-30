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SGK Başkanı sigorta borçlularını uyardı

"Bağ-Kur'lular yarından itibaren 5 puanlık indirimden yararlanabilecekler"

30 Eylül 2016 18:38

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, sigorta borçlularını uyararak "31 Ekim'e kadar başvuruların yapılması gerekiyor" dedi. 

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Bağlı, özetle şöyle konuştu:

"Prim borçları için yapılandırma"

"SGK'nın bütün alacakları bu yapılandırma kapsamında. 31 Ekim 2016'ya kadar başvuruların yapılması gerekiyor. Taksitlerini 2 ay sonra ödeyecekler. İlk ödeme 2 Ocak'ta. Genel sağlık sigortası borcu olanlar hizmet alamaz. Sigorta borcunuz varsa teşvikten yararlanamıyorsunuz.

"Emekliliğe prim borcu engeli"

"Kredi kullanarak borcu ödeme imkanı getirildi. Bağ-Kur'lular yarından itibaren 5 puanlık indirimden yararlanabilecekler"

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SGKMehmet Selim Bağlısigorta31 Ekim

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