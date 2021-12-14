Genel Sağlık-İş, yarın ülke genelinde iş bırakacak

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), "Tüm sağlık çalışanlarına yoksulluk sınırının üstünde, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş için 15 Aralık Çarşamba günü tüm yurtta iş bırakıyoruz" açıklamasını yaptı.

Genel Sağlık-İş, hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme öngören düzenlemenin geri çekilmesi sebebiyle, yarın ülke genelinde iş bırakma kararı aldı. Genel Sağlık-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin kanun tekliflerinin geri çekilmesi gibi hakka, hukuka aykırı, vicdanları derinden yaralayıcı duruma karşı sessiz kalmayacağız" denildi. Açıklama özetle şöyle:

"Sağlık çalışanlarına 'sözde' sahip çıkıldığı imajı yaratılmaya çalışılmıştır"

"16.11.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte tali komisyon olarak Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na; esas komisyon olarak da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na havale edilen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Meclis Başkanlığı'na sunulan raporla 29.11.2021 tarihinde 287 sıra sayısıyla bastırılarak dağıtılmıştır. Söz konusu kanun teklifleri, kamuoyuna henüz yasalaşmadan açıklanmış, sağlık çalışanlarına 'büyük bir lütuf' yapılmış gibi duyurulmuştur. Öncelikle 'pratisyen hekim, uzman hekim ve diş hekimlerini' kapsayan bir düzenleme yapılması öngörülmüş; bu husus, kamuoyuna ve sağlık çalışanlarına 'bir müjde' olarak duyurularak sağlık çalışanlarına 'sözde' sahip çıkıldığı imajı yaratılmaya çalışılmıştır."

"13 gün boyunca tiyatro sergilendi"

"Fakat 13 gün boyunca sergilenen tiyatronun son perdesinde, Komisyon'da, 'sözde' özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklifleri geri çekilmiştir. Mevcut durumda, sağlık çalışanlarının elinde kocaman bir sıfırdan başka hiçbir şey bulunmamaktadır. Sağlık çalışanları ile ilgili bir yasal düzenlemeyi temel kanun çıkararak yapmak yerine, konunun muhatabı olan sağlık çalışanlarının dikkatinden kaçırmak gayesi ile torba kanun teklifleri içerisinde bir yere sıkıştırmaya çalışan iktidar, sağlık çalışanlarına emeğinin karşılığını yine vermekten kaçınmıştır."

"Hakka, hukuka aykırı bu duruma karşı sessiz kalmayacağız"

"Söz konusu 'kanun teklifleri', tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması nedeniyle sağlık çalışanlarını ayrıştırmış, iş barışını bozmuş, sağlık çalışanlarının huzurunu kaçırmıştır. Siyasi iktidarın, sağlık emekçilerinin hak etmiş olduğu özlük haklarını dikkate alacakları yönünde inancımız kalmamıştır. Siyasi iktidar, sürekli olarak vaatte bulunmakta, sürekli olarak gerçekleşmeyen vaatler nedeniyle hüsrana uğrayan hep sağlık emekçileri olmaktadır. Sağlık emekçileri yok sayılmakta, özlük hakları, torba kanun içerisinde düzenlenmeye çalışılmakta ve bu dahi başarılamamaktadır. Genel Sağlık-İş olarak, sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin kanun tekliflerinin geri çekilmesi gibi hakka, hukuka aykırı, vicdanları derinden yaralayıcı duruma karşı sessiz kalmayacağız."

"Ülke genelinde iş bırakma eylemleri yapılacak"