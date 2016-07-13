Meclis'teki 'varlık barışı' görüşmeleri sırasında Panama tartışması çıktı

AKP dün akşam geç saatlerde muhalefetin ‘kara paranın aklanması’ dediği ve kamuoyuna ‘varlık barışı’ olarak lanse edilen 80 maddelik ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı Genel Kurul'a getirip görüşmelerine başladı. Görüşmeler sırasında Panama Belgeleri üzerinden tartışma çıktı.

Muhalefet sözcüleri düzenlemeyi ‘kara parayı aklama’ olarak değerlendirirken CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, daha önce 4 kez varlık barışı düzenlemesi yapıldığını söyledi ve “Bu kanun böyle çıkarsa bunun sorumluluğunu kimse taşıyamaz. Gelecek para, hiçbir kanuna göre soruşturulmayacak. Bu düzenleme ile 'Ben kara para incelemesi yapmayacağım' deniyor” dedi. Düzenlemenin, Türkiye'nin terörün finansmanı ve kara para ile mücadele konusunda imzaladığı anlaşmaların tamamına aykırı olduğuna dikkat çeken Temizel’den sonra söz alan konuşmacılardan HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Cerattepe'de akıllardan çıkmayan Cengiz Holding'in 424 milyon vergi borcunun silindiğini hatırlatarak Panama belgelerinde adı, Fettah Tamince, Mehmet Cengiz, Atasay Kuyumculuk, Remzi Gür, Hayyam Garipoğlu ve birçok offshore sahibine dikkat çekti.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da "Tasarının adı yatırım ortamının iyileştirilmesi ama bana göre şu anda Türkiye'de yatırım yapacak ortam yok." dedi. Panama hesapları Maliye Bakanı Naci Ağbal ve AKP'lileri kızdırırken muhalefetle sert tartışmalar yaşandı.

Genel Kurul tutanaklarına yansıyan tartışmalar şöyle:

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Dolayısıyla, bu düzenleme kapsamında hiçbir şekilde kara paranın, suç gelirlerinin korunması şeklinde bir durum söz konusu değildir. Siz de biliyorsunuz ki bu düzenleme…

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Şimdiye kadar bir tek kara parada aklandığını söyler misiniz Sayın Bakan, bir tek kara parada aklandığını söyler misiniz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin, soru-cevap kısmında cevaplarsınız.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Arkadaşlar, siz merak etmeyin, bu düzenleme gelecek, vatandaşlarımızın yurt dışında helal kazançları Türkiye'ye gelecek, yatırım olacak, üretim olacak, istihdam olacak, Türkiye büyüyecek, Türkiye kalkınacak.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Reza Zarrab neden Amerika'da yargılanıyor? Siz serbest bıraktınız, niye Amerika yargılıyor, onu açıklayın yeterli.

ERHAN USTA (Samsun) - Bu varlık barışı dediğiniz... Varlık barışı değil bu, Türkiye'yi kara para cenneti hâline getirme yasasıdır. Bir defa, bahsettiğiniz ülkelerde yapılanlar, sizin yapmaya çalıştığınızdan tamamen farklı. Burada çok temel bir husus var. Yani bir defa, sermayeye ilave zorunluluğu getirmiyorsunuz -bakın, öncekilerde en azından bunlar vardı- işletme, deftere kayıt zorunluluğu getirmiyorsunuz, başkasının ismi üzerinden getirme imkânı tanıyorsunuz. Yani bir terör örgütü, bu parayı, diyelim ki uyuşturucu kaçakçılığından kazandığı bir parayı bir X şahsi adına getirse, beyan etse ve getirse herhangi bir soruşturma yapmayacağım diyorsunuz Sayın Bakan. bunun yanlış anlaşılacağı nerede, burada yazıyor zaten. Bu bildirimden ve beyanda bulunanlar, bunların kanun temsilcileri hakkında sırf bu beyanın yapılmış olmasından dolayı da beyandan hareket ederek aşağıdaki kanunları tek tek sayıyorsunuz ve bunlarla ilgili soruşturma yapılamaz diyorsunuz. Bir tanesi ne? Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesi, bu ne? Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama yani bu aklamaya yönelik bir iş yaparsa suçtan kaynaklanan bir varlığı işte ona ceza, hapis cezası

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Okumasını bile bilmiyorsunuz!

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Onlar ülkelerini satılığa çıkarıyorlar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - PKK'nın uyuşturucu parasının hesabını ver sen!

AHMET YILDIRIM (Devamla) - Panama belgelerinde 101 şirket sayılıyor ve bunların büyük bir çoğunluğu… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - PKK'nın uyuşturucu parasının hesabını ver!

AHMET YILDIRIM (Devamla) - Bunların büyük bir çoğunluğu ülkenin büyük holdingleri. Panama belgelerinde 101 ülke şirketi sayılıyor…

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - PKK'nın uyuşturucu paralarını anlat!

AHMET YILDIRIM (Devamla) - …isim veriyor ve iktidar tarafından desteklenerek palazlanan şirketler ve holdingler bunlar. Bütün dünya ülkeyi biliyor, ülkedeki yolsuzluğu, kara parayı, vergi kaçırmayı biliyor. Biz çok açık söyledik, Panamabelgelerinde içinde büyük holdinglerin olduğu 101 şirketi açığa çıkarın, Devlet Denetleme Kurulu devreye girsin, bunları araştırsın, sonuçlar halkla paylaşılsın Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - PKK'nın…

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Ya, PKK'yla ne alakası var?

AHMET YILDIRIM (Devamla) - İkinci bir husus, 2016 yılında, bakın, barış, demokrasi, özgürlük seviyesinden ve barometresinden söz ediyorsunuz ya, niye turist düştü?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - PKK'nın uyuşturucu parasını anlat.

AHMET YILDIRIM (Devamla) - Neden turist sayısı düştü? Neden bin tane otel sadece bir ilde satılığa çıkarıldı? Neden sadece Antalya'da bin otel satılığa çıkarıldı veya işletme kiralığına çıkarıldı? Neden ülkeye gelen yabancı ve yerli turist sayısı düştü? Ülkedeki demokrasi, barış ve özgürlük standardı çok yüksek olduğu için mi düştü?

SEBAHATTİN KARAKELLE (Erzincan) - Sizin terörü desteklemenizden düştü, terörü desteklemenizden.

AHMET YILDIRIM (Devamla) - Neden düştü? Hiç kimsenin, bu ülkede hiçbir kimsenin can güvenliği yok. 79 milyon insan can güvenliğinden yoksun olarak yaşıyor.

SEBAHATTİN KARAKELLE (Erzincan) - O da sizin yüzünüzden, sizin terörü desteklemeniz yüzünden.

AHMET YILDIRIM (Devamla) - Ülkenin demokrasi, özgürlük, barış çıtası budur.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bayramın üçüncü günü 1.450 tane uçak indi kalktı be! Ne konuşuyorsun sen?