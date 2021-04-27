Genel Kurul'da Türk bayrağı yırtmıştı; Avrupa Parlamentosu, Yunanistan'da hapis cezasına çarptırılan vekil Lagos'un dokunulmazlığını kaldırdı

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu, kendi ülkesinde hüküm giyen neo-faşist Altın Şafak üyesi Yunan vekil Yannis Lagos'un dokunulmazlığını kaldırdı.

Pazartesi günü yapılan oylamada 658 AP üyesi Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanırken, 25 hayır, 10 da çekimse oy sayıldı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması, Belçika yetkililerinin kendisini tutuklaması ve Yunanistan'a iade etmesinin yolunu açtı.

14 Ekim 2020'de Lagos diğer Altın Şafak Partisi üyeleriyle birlikte çeşitli nefret suçları işleyen bir suç örgütü ilan edilmesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Lagos, AP kürsüsünde, üzerine Türk bayrağı bastığı bir kağıdı, "Türkiye istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz” diyerek yırtmıştı.