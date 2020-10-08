Yunanistan'daki tarihi duruşmada Altın Şafak neden suç örgütü ilan edildi, davada neler yaşandı?

T24 Dış Haberler

Yunanistan'ın en yüksek profilli davalarından birinde dün aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin yöneticileri, "suç örgütüne" liderlik etmekten suçlu bulundu. Beş buçuk yıl boyunca Yunanistan'ın ana gündem maddelerinden biri olan süreç, yargının "Neo-faşizme" karşı duruşunu belirleyecek emsal bir dava olarak görülüyordu.

3 yargıçın oluşturduğu bir panel dün partinin 2013'te meydana gelen ölümcül bıçaklı saldırılarla bağı olduğuna karar verdi. Bu saldırılardan medyada en geniş yer bulanı Pavlos Fisas cinayetiydi. Faşizme karşı yazdığı şarkılarla tanınan Fisas, 2013'te partiyle bağları olan bir kişi tarafından bıçaklanacak öldürülmüştü. Fisas'ın katili dünkü duruşmalarda suçlu bulundu.

Fisas'ın annesi de mahkeme salonunda bulunanlar arasındaydı. Altın Şafak yöneticileri suçlu bulunca Fisas'ın annesinin gözyaşlarını tutamadığı anlar foto muhabirler tarafından görüntülendi ve bugün dünyanın önde gelen gazetelerinde yer buldu.

2012'de dünya medyasında geniş yer bulan "Mısırlı balıkçılar cinayetleri"ni de 5 Altın Şafak üyesi ve destekçisinin işlediğine karar verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katerina Sakelaropulu, "Bugün demokrasi için önemli bir gün. Bu karar, demokrasimizin ve onun kurumlarının kendine tehdit oluşturanlara karşı durabildiğini doğruladı" diye konuştu. Başbakan Kiriakos Miçotakis de, karaların ülkedeki "travmatik bir döngünün son bulduğunu" ifade etti.

Partinin yöneticileri 15 yıla kadar ceza alabilir.

Kısaca Altın Şafak

Altın Şafak Partisi 1980'li yıllarda eski bir Yunanistan ordusu komandosu olan Nikolaos "Nikos" Mihaloliakos tarafından kuruldu. Mihaloliakos, orduya Yunanistan'ın cunta liderleri ile bir araya geldikten sonra katılmıştı.

Uzun yıllar boyunca ülkede öne çıkamayan parti, 2012'de ciddi bir destek toplamaya başladı. Yunanistan hâlâ ekonomik krizle boğuşuyor, ülkenin Avrupa Birliği'yle ilişkileri ve artan sığınmacı sayısı halkın bir bölümünü rahatsız ediyordu. Altın Şafak, halkın bu kesimini hedef alan bir kampanya yürüterek üçüncü parti olarak meclise girdi.

2012-2019 yılları arasında ülkenin yasamasında rol alan Altın Şafak'ın bu yıllarda sık sık Avrupalı ve ABD'li neo-faşist gruplarla bağları gündeme geldi.

2013'teki ırkçı cinayetlerin ardından partinin bütün yöneticileri gözaltına alındı. Partinin bu saldırılarda parmağı olduğu iddia ediliyordu. Nisan 2015'te başlayan dava dün sonuçlandı.

Parti, 2019 seçimlerinde meclise giremedi.

Türkiye'ye karşı duruşu

Altın Şafak'ın üyeleri milliyetçi söylemleriyle sık sık Türkiye'yi hedef aldı.

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan parlamenter Giannis Lagos, 2019'dan beri Altın Şafak Partisi üyesiydi. Avrupa Parlamentosu üyesi bir başka Altın Şafak milletvekili Eleftherios Sinadinos da, 2016 yılında Türklere yönelik olarak, "Bilimsel olarak dile getirildiği gibi, Türkler pis ve kirlidir. Türkler oyunda vahşi köpeklere benzer, düşmanlarıyla savaşmak zorunda olduklarında kaçarlar. Türklerle mücadele etmenin tek yolu kararlı bir tavır göstermektir” demişti.

Yunanistan'ın tek "Neo-faşist" veya "Neo-Nazi" partisi Altın Şafak mıydı?

Hayır, aralarında Altın Şafak'ın eski sözcüsü İlias Kasidiaris'in de bulunduğu 4 eski partili milletvekili kendi partilerini kurdu. Bu partilerin Altın Şafak'a çok benzer görüşleri var. "Neo-faşist" olarak nitelendirilemeyecek olsa da 'Helen Çözümü' gibi partiler hâlâ Yunanistan'da faaliyet gösteriyor.

Fotoğraf: Atina'da geçen sene gerçekleştirilen bir Altın Şafak mitingi

Mahkeme salonu dışındaki protestolar

Kararın açıklanmasına kısa süre kala binlerce kişi Atina'da mahkemeye dönüştürülen binanın önünde toplandı. Protestocular, "Onlar masum değil", "Naziler Dışarı" ve "Katillere müebbet" şeklinde slogan attı. Binanın etrafını yaklaşık 2 bin polis devriye gezdi. Havada polis helikopterleri ve dronelar da olduğu gözlemlendi.

Bir noktada polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Polisten yapılan açıklamada yaklaşık 20 bin kişilik protestocu grubundan kopan 600 kişinin memurlara yangın bombaları ve taşlar attığı belirtildi.