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Politika

"Genel başkanımız peygamber soyundan geliyor" diyen CHP'li Kaya'dan yeni açıklama

"Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti"

17 Ocak 2022 07:43

"Genel başkanımızın bir huyu var, ben yaptım diye anlatmaz. Umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini de kimse bilmez" diyen CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi. 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Kaya'nın eleştirdiği yazıdan sonra kendisini aradığını söyledi. 

Hakan'ın aktardığına göre Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti.”

TIKLAYIN - Ahmet Hakan'dan CHP'li Kaya'ya: Hz. Âdem dolayısıyla yeryüzünde yaşayan bütün insanlar, peygamber soyundan geliyor

 
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