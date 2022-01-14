CHP'li Kaya: Genel başkanımızın peygamber soyundan geldiğini kimse bilmez

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var, ben yaptım diye anlatmaz. Umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini de kimse bilmez" dedi.

Ankara Masası TV'de katıldığı programda konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın böyle bir geçmişi olsa kitaplar basar, billboardları donatırdı" dedi.

"İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir"

"Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var" diyen Kaya, "Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. 'Genel başkanınızın umreye gittiğini, kabede gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir" ifadelerini kullandı.