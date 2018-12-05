Genel Başkan Yardımcısı yanıtladı: CHP neden büyükşehirlerdeki adaylarını açıklamadı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde AKP'nin adaylarını gördükten sonra kendi adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Yerel seçimler konusunda ikitdarın söylemlerini eleştiren Salıcı, “Ortada bir yerel seçim var. Türkiye'de rejimin sorgulandığı bir yapının içine girmiş değiliz. Hastaneler kapanıyor, patates soğanın fiyatı el yakıyor. Bunun devletin bekasıyla ne ilgisi var” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin yerel seçimlerde çıkaracağı adaylarla ilgili olarak Habertürk'te ekranlara gelen Teke Tek programına konuk oldu. Altaylı'nın "CHP büyük şehirlerde hâlâ neden adayları açıklamadı" sorusuna Oğuz Kaan Salıcı şu yanıtı verdi:

“Diğer adayları görmek istiyoruz”

"Bir aday bulamadı durumu yok. Adı geçen birçok arkadaşımız var. Adalet ve Kalkınma Partisi normal koşullarda adaylarını erken açıklamazdı. Kampanya yürütmek gibi bir sıkıntısı yok, kadro sıkıntısı yok. Aslında en erken açıklayan biziz ama İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri açıklamadık diye geç kaldığımız söyleniyor. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP nerelerde aday çıkarıyorlar, Cumhur İttifakı devam edecek mi, bunu görüp açıklamak istiyoruz. Ankara'da, İzmir'de aday açıkladılar. İstanbul'da açıklamaları bekleniyor. Biz şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elini görüyoruz."

Salıcı, Altaylı'nın "Karşı tarafın elini çok güçlü görürseniz ne yapacaksınız?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Ortada eşitsiz bir rekabet varsa el görmek işe yaramayabilir. Ama Ankara'da el görmek, İstanbul'da el görmek önemli"

"Vatandaş bu seçimde ABD ile ilişkileri sorgulamıyor"

“AKP'nin yerel seçimleri devletin bekası sorunu haline getirdiğini” öne süren CHP'li Salıcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ortada bir yerel seçim var. Türkiye'de rejimin sorgulandığı bir yapının içine girmiş değiliz. Hastaneler kapanıyor, patates soğanın fiyatı el yakıyor. Bütün bunların çerçevesi içerisinde vatandaş bizden hizmet bekliyor. Küçükçekmece'deki vatandaş ayrı bir hizmet bekliyor, Pursaklar'daki vatandaş ayrı bir hizmet bekliyor. Bunun devletin bekasıyla ne ilgisi var. Mesele gayet basit. Vatandaşın siyasiye sorduğu bu: Bana hizmet verecek misiniz? Konutla ilgili, kentsel dönüşümlerle ilgili, suyun fiyatı, doğalgazın fiyatıyla ilgili problemlerim var, bunlarla ilgili ne yapacaksınız?"