Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, CHP'nin kuracağı 'kriz masası'nı anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, giderek derinleşeceği yorumunda bulunduğu ekonomik krizin mevcut iktidar tarafından yanlış tarafa çekilmesi nedeniyle bir kriz masası kurulduğunu söyledi.

“Durum yanlış ekonomi yönetiminden kaynaklanmıyormuş, yanlış işler yapılmamış gibi konuyu ülkenin bir beka sorunu olduğuna, ülkeye siyaseten birilerinin taarruzda bulunduğuna getiriyorlar” diyen Kuşoğlu, iş dünyası, sendikalar ve meslek örgütleriyle yapacakları toplantıyla krize karşı çözüm önerilerini konuşacaklarını ve toplumsal bilinç oluşturma çabasında olacaklarını söyledi.

“Ekonomik kriz toplumu derinden etkileyecek”

Kuşoğlu, kriz masasının yarın yapacağı toplantıyla belirleyeceği yol haritasından sonra bölgelerde çalışmalara başlayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa bir süre önce açıkladığı 13 maddelik önlem paketini de anlatacaklarına dikkat çeken Kuşoğlu’nun, bugün MYK’de kararı alınan kriz masasına ilişkin T24’e değerlendirmeleri şöyle.

"Çok önemli bir krizin başladığını ve bunun toplumu giderek derinden etkileyeceğini görüyoruz. Buna rağmen mevcut iktidarın krizi ciddiye almadığı görülüyor. Halbuki ekonomi bir bilim olmamakla beraber bir disiplindir. Ekonomi disiplini çerçevesinde yapılması gerekenler bellidir ancak bunlar yapılmıyor ve ihmal ediliyor.

Konu siyaseten istismar ediliyor. Sanki sebepleri ekonomik değilmiş gibi yanlış ekonomi yönetiminden kaynaklanmıyormuş yanlış işler yapılmamış gibi konu Trump’a, Amerika’ya, ülkenin bir beka sorunu olduğuna, ülkeye siyaseten birilerinin taarruzda bulunduğuna getiriliyor. Tamamen yanlış bir mecraya yöneltiliyor ve çözüm sürekli olarak erteliyorlar bu sıkıntıyı ve ekonomik krizi çok daha da derinleştirecek bir tespitimiz. Bu iktidarın çok önemli bir ihmali onun için ana muhalefet partisi olarak kendimizi sorumlu olarak gördük, bir kriz masası oluşturularak iş dünyasına, sendikalar ve meslek kuruluşlarına ve odalarına giderek onların görüşlerini bizim görüşlerimizi aktaralım bu krizden çıkışla ilgili yapılması gerekenlerin anlatılması ve toplumsal bilinç uyandıralım hem krizi işlemek hem de toplumsal bilincin oluşturulmasını istiyoruz."