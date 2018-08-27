CHP yarın kriz masasını topluyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Yarın kriz masasını toplayacağız, ekonomik krizle ilgili neler yapılabilir değerlendireceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumartesi Anneleri'yle ilgili açıklamlarını eleştirerek "'Öcalan, bölgenin durumunu daha iyi anlıyor', 'PKK terör örgütü değildir'. İçişleri Bakanı'na tavsiyem bunları söyleyenleri bulsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacağını açıkladığı sarayla ilgili olarak Öztrak, "Bu kadar paranız varsa neden emeklinin yüzünü güldürmediniz?" diye sordu.

CHP Sözcüsü Öztrak, "Yerel seçimlerde HDP'le ittifak yapılacak mı?" sorusuna "Biz kiminle neyi nasıl kazanacağımıza bakıyoruz. Bu tür konular gündemimizde yok" yanıtını verdi.

Af konusunun gündemlerinde olmadığını söyleyen CHP Sözcüsü, "Ortada somut bir teklif yok. Bütün detayları görmek istiyoruz" dedi.

Olağanüstü kurultayın gündemlerinde bulunmadığını söyleyen Öztrak, ekonomik krizle ilgili kriz masası kurduklarını hatırlatarak "Yarın kriz masasını toplayacağız. Ekonomide neler yapılabilir bunları konuşacağız" açıklamasında bulundu.