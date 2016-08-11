Genco Erkal’ın oyunu tekrar sahnede

15 Temmuz darbe girişimi sonrası güvenlik tedbirleri gereği iptal edilen Genco Erkal’ın Nazım ile Brecht adlı oyunun gösterimleri devam edecek.

Genco Erkal yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu'nun İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesindeki tarihi Mahmut Paşa Konağı'nda gerçekleştirdiği açık hava tiyatrosu, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle iptal edilmişti. Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Genco Erkal, 12 Eylül'ün ardından ilk kez bir oyununun 35 yıl sonra yasaklandığını söylemişti.

Genco Erkal, haberi Twitter üzerinden duyurdu. Erkal'ın Twitter'da paylaştığı mesaj şöyle: