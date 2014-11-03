Genco Erkal'dan 50 yıl sonra yeniden 'Bir Delinin Hatır Defteri'

İlk kez Erkal'ın, 1965 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelediği, daha sonra 1969 ve 1992 yıllarında değişik yorumlarla iki kez daha yönetip, oynadığı Nikolay Gogol imzalı oyun, Türkiye'de oynanan ilk tek kişilik oyun olarak da tarihe geçti.

Usta oyuncuya birçok ödül de getiren "Bir Delinin Hatıra Defteri", Erkal'ın ilk oynayışının 50. yılına özel günümüze ışık tutan göndermelerle, yeniden tiyatro severlerle buluşuyor.

Nikolay Gogol'un yazdığı ve Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği oyunda usta oyuncuyu ilk sahnelediği yıllarda anneannesi seyrederken, bu kez de torunları seyredebilecek.

Kendisine bir çok ödül getiren ve efsaneleşen "Bir Delinin Hatıra Defteri"ni, 5. kuşak için de sahneleyecek olmanın oldukça büyülü olduğunu vurgulayan Erkal, yeni sezonun yeni oyunu için geri sayıma başladı.

Dostlar Tiyatrosu tarafından sahnelenen, yönetmenliğini usta oyuncunun yaptığı "Bir Delinin Hatıra Defteri"nde müzikler Mete Sakpınar'a, sahne tasarımı Duygu Sağıroğlu'na, kostümler ise Özlem Kaya'ya ait.

Genco Erkal'ın, 50 yıl sonra yeniden "Bir Delinin Hatıra Defteri" dediği oyun, 14 Kasım 2014 Cuma akşamı ve 15 Kasım 2014, Cumartesi akşamı saat 20:30'da, Kenter Tiyatrosu'nda.

Bir Delinin Hatıra Defteri

XIX. Yüzyılda St Petersburg'da 9. dereceden bir memurun öyküsüdür anlatılan. Aksentiy İvanoviç Poprişçin bir bakanlıkta çalışmaktadır, yalnızdır, yoksuldur. Genel müdürün kızına umutsuz bir tutkuya bağlıdır.

Giderek kimsenin görmediği şeyleri görmeye başlar. Kafasının içinde gerçeklerden uzak, bambaşka bir dünya oluşturur. Son aşamada kendini İspanya Kralı olarak görmeye başlayacak, yaşamının son durağı bir akıl hastanesi olacaktır.

Çarlık Rusya'sının acımasız bir toplumsal eleştirisi olan bu fantastik öyküyle Gogol bizleri hem güldürüyor hem de içimizi fena halde acıtıyor.

Bütün önemli klasik metinlerde olduğu gibi günümüze de ışık tutan şaşırtıcı göndermelerle karşılaşıyoruz. Rus edebiyatının çarpıcı başyapıtlarından biri olan eser günümüzde en sevilen tiyatro gösterilerinden birine dönüştü.