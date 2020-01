Genco Erkal, tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'e sahneden sahip çıktı

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelediği ‘Ben Bertolt Brecht’ adlı oyununda sahneye Silivri Cezaevi’nde bulunan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün isminin bulunduğu bir pankart yerleştirdi. "Onlar özgür kalıncaya dek bu pankart benim sahnemde olacak" diyen Genco Erkal’ı, Can Dündar’ın 21 yaşındaki oğlu Ege Dündar da izledi. Ege Dündar oyun sonunda Genco Erkal, Tülay Günal ve Yiğit Özatalay’ı ayakta alkışladı.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" gerekçesiyle tutuklanmasını sahneden protesto eden usta tiyatrocu Genco Erkal, 'Ben Bertoly Brecht' adlı oyununda, sahneye Dündar ve Gül'ün isimlerinin bulunduğu bir pankart yerleştirdi.

Genco Erkal, Tülay Günal ile birlikte oynadığı, piyanoda Yiğit Özatalay’ın eşlik ettiği ‘Ben Bertolt Brecht’ adlı oyununu geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi’nin gösteri merkezinde sahneledi. Oyun boyunca sahnede Silivri Cezaevi’nde bulunan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün isminin bulunduğu bir pankart vardı. Can Dündar ve Erdem Gül özgür olana kadar bu pankartın oyunlarında sahnede olacağını söyleyen Genco Erkal’ın özel bir izleyicisi de vardı. Can Dündar’ın 21 yaşındaki oğlu Ege Dündar da oyunu seyredenler arasındaydı. Oyunu en ön sıradan izleyen Ege Dündar, oyun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı. Genco Erkal’ı oyun sonrası kuliste ziyaret eden Ege Dündar Genco Erkal’a desteğinden dolayı teşekkür etti. Genco Erkal da Can Dündar’a oğlu aracılığıyla selam gönderdi.