Genco Erkal: Sudan gerekçelerle kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz?

Genco Erkal, 'fiziki şartların uygun olmadığı' gerekçesiyle engellenen oyununun bu akşam Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda sahneleneceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, tiyatro sanatçıları Genco Erkal ve Şevket Çoruh'un 27 ve 29 Ağustos tarihlerindeki Bozcaada Kalesi’nde sahne alacakları tiyatro oyunları, daha önce resmi izinleri alınmış olmasına rağmen Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, festivale iki gün kala “Bozcaada Kalesi’nin yoğun katılımlı etkinliklere kalenin fiziki şartları müsait değil” diyerek engellendi.

Bozcaada Kalesi’ndeki oyunların engellenmesi üzerine oyunları Bozcaada’nın farklı yerlerinde sahnelemek için Bozcaada Kaymakamlığı ile görüşmeler yapıldığı ve festival tarihlerinde bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Erkal şu paylaşımı yaptı:

"Bozcaada’dayız. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Bozcaada Notfest Tiyatro Festivali etkinliklerini “fiziki şartları müsait değil” gerekçesiyle Kalede yapılmasını engelledi. Yıllardır bu tür etkinliklerin sürekli yer aldığı kalede en son bir ay önce Gülsin Onay konseri vardı.

Bu tür sudan gerekçelerle kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz. Biz gerizekalı mıyız? Yıllardır tiyatro, konser, folklor gösterilerine ev sahipliği yapan Kaleye ne oldu birdenbire? Başta Bozcaada Kaymakamı olmak üzere bu olayın sorumlularını protesto ediyoruz.

Gençler bütün engelleri aşıp Notfest Tiyatro Festivalini gerçekleştirdiler. Bu akşam Şahdamarım’ı Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtının karşısında oynuyoruz"