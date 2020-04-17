Genco Erkal, Sivas 93 oyununu Youtube’dan yayınlayacak

Usta tiyatrocu Genco Erkal, bugün saat 17.00’de Sivas 93 oyununu YouTube’da yayına açacak

Covid-19 salgını nedeniyle gösterilerini internete taşıyan isimlerden birisi de duayen sanatçı Genco Erkal oldu. Daha önce Marx’ın Dönüşü oyununu YouTube’da sanatseverle buluşturan Erkal, Sivas 93 oyununu da internette yayınlayacak.

2007 yılında sahnelenen ve dört yol boyunca 224 kez oynanıp 98 bin 400 izleyiciye ulaşan belgesel oyun 1993 yılında Sivas'taki Madımak Oteli’nde yaşanan katliamı anlatıyor.

Dostlar Tiyatrosu’nun 50 yıllık tarihinde en büyük başarılarından biri olan ve birçok ödül de kazanan oyun Anadolu kentlerini boydan boya dolaştıktan başka İngiltere, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa'da ve Almanya'nın on kentinde sergilenmişti.

Genco Erkal'ın yazıp yönettiği oyunun müziği Fazıl Say'a ait.

Oyun, bugün saat 17.00’de YouTube’da yayında olacak.