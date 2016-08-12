Genco Erkal: Sevgi, dostluk ve dayanışmanın her derde deva olabileceğini öğrendik, sağolun 'dostlar'!

Genco Erkal, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası güvenlik tedbirleri gereği iptal edilen "Nazım ile Brecht" adlı oyununun devam edecek olmasıyla ilgili olarak "Sevgi, dostluk, dayanışma her derde deva olabilirmiş, sağolun dostlar!" dedi.

Genco Erkal'ın Cumhuriyet gazetesi için kaleme aldığı, "Sağolun 'dostlar'" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Dostlar Tiyatrosu’nun Kadıköy Lisesi bahçesindeki “Güneşin Sofrasında- Nâzım ile Brecht” gösterimlerinin durdurulması, basında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayatımızı karartan, kâbus gibi yaşadığımız beş gün boyunca bizi ayakta tutan, izleyicilerimizin, basının, kültür ve sanat örgütlerinin, siyasetçilerin, belediye başkanlarının yakın ilgisiydi. Herkes ben ne yapabilirim, nasıl destek olabilirim telaşındaydı. Yasak kaldırılsın diye başlatılan imza kampanyası büyük ilgi gördü.

Avukatımız Turgut Kazan’ın yönetiminde çok yönlü, kapsamlı bir mücadelenin ardından, sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekillerinin konuyu TBMM’ye taşıması, ilgili bakanlarla, İstanbul valisiyle yapılan görüşmeler sonucu bizi derinden yaralayan durdurma kararı kaldırıldı.

Şimdi Mahmut Muhtar Paşa Konağı’nın önünde, kediler, martılar, mehtap ve yıldızlarla, Güneşin Sofrasında dostların karşısına yeniden çıkmanın, bu anlamlı buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yaşadıklarımızdan şunu öğrendik. Sevgi, dostluk, dayanışma her derde deva olabiliyor. Haklıysanız, bu enerji başarıya ulaşmanızda en etkili itici güç oluyor.

Bütün dostlara yürekten teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyet’e övgü

Ayrıca, bütün bu mecranın içinde sayfalarında bize en çok yer veren gazete Cumhuriyet oldu. Sanat ve kültür deyince Cumhuriyet her zaman en başta gelir. Katkıları ve güçlü desteği için özellikle teşekkür ediyorum.