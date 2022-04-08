Genco Erkal: Sağlık sorunlarım uzadı, nisan sonunda  sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal (84), sağlık sorunlarının devam ettiğini belirterek, "Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik" düşüncesini dile getirdi.
Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik." ifadesini kullandı.
Erkal, 10 Mart'ta yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorunda kalacağını duyurmuştu.
TIKLAYIN | Genco Erkal: Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta sahneden uzak kalmak zorundayım