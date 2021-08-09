Genco Erkal: Piyango çeker gibi muhalif aydınlara takıyorlar; ortalığa gözdağı veriyorlar

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, nisan ayında hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret'ten soruşturma açılmasıyla ilgili “Onlar arada bir piyango çeker gibi muhalif aydınlara takıyorlar. Biraz tehdit var burada, ‘Aklını başına topla, gözümüz üstünde, biz adamı yakarız’ demeye getiriyorlar. Bir de ortalığa gözdağı veriyorlar, ‘Bak fazla ileri gideni fena yaparız, ona göre’ demek istiyorlar” dedi.

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, şair Ahmed Arif’i anlattığı “Yurdum benim şahdamarım” gösterisiyle ilgili Diken’den Seçil Türesay’a konuştu.

Erkal, Ahmed Arif ile ilgili “Günümüzde yaşasaydı yine baskıcı iktidarı eleştiren biri olacaktı” dedi.

Usta oyuncu, “Neden Ahmed Arif’i” anlattığını ise şöyle açıkladı: “Uzun yıllar boyu gizliden niyetlendiğim bir projeydi. Günün birinde mutlak onu, Nâzım’dan sonra beni en çok etkileyen ozanı sahneye getirmek istiyordum. Pandemi dönemi bu zorlu projeye gerektiği gibi hazırlanacak vakit sağladı. Oyunun metninin oluşmasından müziğine, sahnelenmesine kadar bütün gösterinin ortaya çıkması için tam bir yıllık yoğun bir emek gerekti.”

Erkal, “Nisan ayında hakkınızda bir soruşturma açıldı cumhurbaşkanına hakaretten. İfade verdiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında yıllardır aynı çizgidesiniz, ‘Neden şimdi’ diye sorguladınız mı?” sorusuna, “Onlar arada bir piyango çeker gibi muhalif aydınlara takıyorlar. Biraz tehdit var burada, ‘Aklını başına topla, gözümüz üstünde, biz adamı yakarız’ demeye getiriyorlar. Bir de ortalığa gözdağı veriyorlar, ‘Bak fazla ileri gideni fena yaparız, ona göre’ demek istiyorlar” yanıtını verdi.

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