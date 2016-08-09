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Kültür-Sanat

Genco Erkal: Oyunumu en son Kenan Evren yasaklamıştı, 35 yıl sonra AKP-OHAL yasaklıyor

Genco Erkal’ın 'Nazım ile Brecht' isimli oyunu güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti

09 Ağustos 2016 00:10

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Genco Erkal, 12 Eylül'ün ardından ilk kez bir oyununun 35 yıl sonra yasaklandığını söyledi.

Genco Erkal yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu'nun İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesindeki tarihi Mahmut Paşa Konağı'nda gerçekleştirdiği açık hava tiyatrosu, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle iptal edilmişti.

Kadıköy Lisesi bahçesinde Ağustos ayı boyunca haftanın üç günü sahnelenecek olan, Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği ve oynadığı Güneşin Sofrasında Nazım ile Brecht adlı oyunun gösterimleri kaldırıldı. Kadıköy Lisesi Okul Aile Birliği, Dostlar Tiyatrosu'na gönderdiği bir yazı ile etkinlik için yapılan sözleşmenin yasal zorunluluktan dolayı fesih edildiğini duyurdu.

Genco Erkal, yasak kararına ilişkin kişisel Twitter sayfasında, konuyla ilgili olarak, "En son 1981 yılında Her Gün Yeni Baştan adlı oyunumu Kenan Evren yasaklamıştı. Tam 35 yıl sonra Güneşin Sofrasında'yı AKP-OHAL yasaklıyor." ifadelerini kullandı.

 

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