Genco Erkal, 'Nereye Gidiyoruz?' oyununu online gösterime açacak

Usta oyuncu Genco Erkal, 'Nereye Gidiyoruz?' isimli tek kişilik oyununu bu akşam saat 21:00'de YouTube'da gösterime açacak.

Usta oyuncu Genco Erkal'ın, 2011 yılında Aziz Nesin’in ölüm yıl dönümü nedeniyle öykü, şiir, masal ve taşlamalarından uyarlayarak sahneye koyduğu tek kişilik oyunu “Nereye Gidiyoruz?" bu akşam saat 21:00'de YouTube'da online gösterime açılacak.

Koronavirüs salgınının Türkiye'yi de etkisi altına almasıyla birlikte pek çok kültür sanat etkinliği online platformlara taşındı. Tiyatromuzun usta isimlerinden Genco Erkal da geçtiğimiz ay 'Marx'ın Dönüşü' oyununu online olarak seyirciye açmıştı. Erkal, bu akşam da 'Nereye gidiyoruz' isimli oyunu ile YouTube üzerinden izleyici karşısına çıkacak.