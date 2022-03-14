Genco Erkal: Coşkuyla kutlardık Tıp Bayramı'nı, bugün düştüğümüz duruma bakın...

Sanatçı Genco Erkal, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Bir zamanlar şarkılarla, türkülerle, şiirlerle, coşkuyla kutlardık 14 Mart Tıp Bayramını, bir de bugün düştüğümüz şu duruma bakın" ifadelerini kullandı.

Doktorlar özlük haklarının iyileştirilmesini isterken, Türkiye hekim göçü vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gidiyorlarsa gitsinler" diye tepki gösterdiği doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı'nda çalışma şartlarının iyileştirilmesi için grev yapıyor. Sanatçı Genco Erkal da doktorların mücadelesine destek verirken, Tıp Bayramı'na ilişkin olarak bir mesaj yayımladı.

Erkal, "Bir zamanlar şarkılarla, türkülerle, şiirlerle, coşkuyla kutlardık 14 Mart Tıp Bayramını, bir de bugün düştüğümüz şu duruma bakın. Enseyi karartmayalım, bunlar da geçer, direnen kazanır. Her daim başımızın üstündesiniz tüm hekimler ve sağlık emekçileri" ifadelerini kullandı.

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