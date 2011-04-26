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Kültür-Sanat

Genco Erkal: Başbakan istedi diye sanatçılara saldırılıyor

Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkılmasının eleştirildiği gecede Onur Ödülü'ne layık görülen Genco Erkal ise ödül almasına rağmen büy&u

26 Nisan 2011 03:00

T24 - 16. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu. Beşiktaş Belediyesi ve Efes sponsorluğunda Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu'nda düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu, Kerem Alışık ve Hülya Avşar yaptı.




Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkılmasının eleştirildiği gecede Onur Ödülü'ne layık görülen Genco Erkal ise ödül almasına rağmen büyük bir burukluk içinde olduğunu belirtti. Erkal, “Ödül aldığım için sevinemiyorum. Zira AKM hala kapalı. Muammer Karaca tiyatrosu 5 yıldızlı bir otele çevrilmek isteniyor. Başbakan istedi diye heykeller yıkılıyor. Sanatçılara saldırılıyor” diye konuştu.


Sanatçı Mustafa Ceceli'nin de mini bir konser verdiği gecede, ödül töreninin ardından sanatçılar toplu fotoğraf çektirdi.

16. Sadri Alışık Ödülleri verildi

Atilla Dorsay başkanlığında, Burak Göral, Çolpan İlhan, Fehmi Yaşar, Halil Ergün, Ömür Gedik ve Yavuz Bingöl'den oluşan sinema seçici kurulunun değerlendirmesine göre, sinema dalında şu isimler ödül aldı:

Yılın en iyi kadın oyuncusu: Selma Ergenç (Ses)

Yılın en iyi erkek oyuncusu: İsmail Hacıoğlu (Çakal)

Yılın en iyi yardımcı kadın oyuncusu: Ayda Aksel (Aşk Tesadüfleri Sever)

Yılın en iyi yardımcı erkek oyuncu: Tansu Biçer (Beş Şehir)

Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi kadın oyuncusu: Sevinç Erbulak (Prensesin Uykusu)

Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi erkek oyuncusu: Sermiyan Midyat (Ay Lav Yu)

Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi yardımcı kadın oyuncusu: Özge Borak (Eyyvah Eyvah 2)

Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi yardımcı erkek oyuncu: Mustafa Üstündağ (Vay Arkadaş)

Umut veren oyuncu: Bartu Küçükçağlayan (Çoğunluk)

Ayhan Işık Jüri Ödülü: Mehmet Günsür (Ses, Aşk Tesedüfleri Sever)

Onur ödülü: Filiz Akın ile Tunç Başaran

16. Sadri Alışık Ödülleri verildi

Tiyatro ödülleri

Üstün Akmen başkanlığında Cem Duygulu, Çolpan İlhan, Filiz Kutlar, Hami Çağdaş, Hasan Anamur, Nil Aykon, Refika Sezik ile Rengin Uz'dan oluşan tiyatro seçici kurulunun belirlemelerine göre ödül alanlar ise şöyle:

Yılın en iyi yapım yönetmeni: Murat Daltaban (Kutlama-Dot Koleksiyon)

Yılın en iyi kadın oyuncusu: Almila Uluer Atabeyoğlu (İsmene-Semiha Berksoy Vakfı)

Yılın en iyi erkek oyuncusu: Reha Özcan (Bedensiz Kadın-İDT)

Yardımcı rolde yılın iyi kadın oyuncusu: Ayça Varlıer (Leyla'nın Evi-Tiyatrokare)

Yardımcı rolde yılın en iyi erkek oyuncusu: Ali Mert Yavuzcan (Bakhalar/Marat-Sade-İBŞT)
Müzikal ya da komedi dalında yılın en iyi yapımının yönetmeni: Engin Alkan (Generaller,Savaş ve Barbekü-Tiyatro Adam)

Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi kadın oyuncusu: Suzan Aksoy (Büyük İkramiye-Tiyatrokare)

Komedi ya da müzikal dalında yılın en iyi erkek oyuncusu: Bülent Şakrak (Annem Yokken Çok Güleriz-Tiyatro Gerçek)

Komedi ya da müzikal dalında yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu: Sema Çeyrekbaşı (Temiz Ev-İDT)

Komedi ya da müzikal dalında Yardımcı rolde yılın iyi erkek oyuncusu: Bahtiyar Engin (Alevli Günler-İstanbul Halk Tiyatrosu)


Efes Özel Ödülü'nü Punk Rock oyunuyla Gonca Vuslateri ve Hakan Kurtaş ile “Güzel Şeyler Bizim Tarafta” oyunuyla Öykü Karayel, “Müzikal ya da komedi dalında Efes Özel Ödülü”nü Neslihan Arslan (Temiz Ev-İDT) aldı. Bu kategoride erkek oyuncu adayı belirlenemedi.


“Seçici Kurul Özel Ödülü”ne Tiyatro 0,2, “Onur Ödülü”ne ise Genco Erkal layık görüldü.


Bu arada, ödül vermek için sahneye çıkan tiyatro sanatçısı Göksel Kortay, törenin açılışında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncularının gösterildiği kısa filmde, eşi Kerem Yılmazer'in yer almamasını eleştirerek “Terör saldırısında hayatını kaybeden sanatçı olarak bütün dünya basınında haber olan eşimin bu filmde adının geçmemesi beni çok incitti” dedi.

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