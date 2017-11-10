Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018 projeleri: 'Edepli mizah' karikatür eğitimi, 15 Temmuz oyunu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün kabul edilen 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde, gençliğe mizah kültürü kazandırmak ve karikatür sanatına farkındalık oluşturmak isteyen bakanlığın edepli mizah eğitimleri projesi hazırladığı ortaya çıktı.

Bakanlığın 216 sayfalık bütçe sunum kitapçığında, “Değerlerimize Uygun Edepli Mizah Karikatür Eğitimleri” başlıklı bir bölüm yer aldı. Bölümün altında edepli mizahla ilgili , “Gençlerimize, mizah kültürünü kazandırmak, karikatür sanatına ilişkin farkındalık oluşturmak ve yetenekli olan gençlerimizin toplum değerlerine uygun yarının mizahçıları olmasına rehberlik etmek amacıyla uygulanan projedir” denildi.

CHP’li Çakırözer: Bu nasıl bir şey, edepli mizah karikatür eğitimi

Bakanlığın bütçe sunumuna koyduğu projeye komisyonda ilk tepki CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’den geldi. Çakırözer, kitapçıkta yer alan bölüme dikkat çekerek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Değerlerimize Uygun Edepli Mizah Karikatür Eğitimleri” diye bir başlık var. Bu nasıl bir şey, edepli mizah karikatür eğitimi? Buna ne kadar bütçe ayırıyorsunuz? Nasıl bir proje olduğu konusunda bilgilendirirseniz sevinirim” dedi. Ancak, bakandan projeye ilişkin bütçe görüşmelerinde bir yanıt gelmedi.

15 Temmuz ‘Kalkışma’ adıyla bilgisayar oyunu oluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe sunumu kitabında 15 Temmuz FETÖ darbesiyle ilgili proje de yer aldı. “Kalkışma” adıyla bir mobil oyunun hayata geçirileceği belirtildi. Kitapçıkta, “ Destanlarımızı, kahramanlık örneklerimizi günümüzde en çok zaman geçirilen platformlardan biri olan diğital mecralara taşıyarak hadiseleri interaktif biçimde yaşama amacıyla tasarlanan Kalkıyma mobil oyunu projesini hayata geçirmeyi hedeflemektedir” denildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakana, “Sunum kitapçığınızın 136’ncı sayfasında gençlere destekler arasında yer alan kalkışma mobil oyununa kaynak aktarmak yerine, çocukların FETÖ’cülerin, tarikatların eline düşmemesi için yurt açsanız” eleştirisini getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı: Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumanın yolu sevgiden geçer

Bakan bütçe konuşmasında, “Dört çocuk babası olarak belirtmek isterim ki çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumanın yolu sevgiden geçmektedir. Herhangi bir sermayesi ya da maliyeti olmayan en etkili koruyucu güç hiç şüphesiz sevgidir. Bu bağlamda bizler de gençlik merkezlerimizde ve gençliğe yönelik tüm faaliyetlerimizde gençlerimizle her şeyden önce sevgimizi paylaşmakta ve sevgi dolu bireyler yetişmesine katkı koymayı amaçlamaktayız.

Bakanlığımızca gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımızda gençlerimize, gençlik çalışanlarımıza, antrenörlerimize, il, ilçe ve gençlik merkezi müdürlerimize bağımlılığın her türüyle mücadele hakkında seminer ve eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda 246 gençlik merkezi müdürü, 76 8 gençlik lideri, 1.824 kamp lideri olmak üzere 2.838 kişiye madde kullanımıyla mücadele konusunda eğiticiler eğitimi verilmiştir.